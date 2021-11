Channing Tatum taquine le dernier film ‘Magic Mike’ avec un premier aperçu

Magic Mike n’a pas encore dansé pour la dernière fois. Plus de six ans après la sortie de Magic Mike XXL en salles, Channing Tatum a annoncé son intention de sortir un troisième film, Magic Mike’s Last Dance, qui sortira exclusivement sur HBO Max. Last Dance sera également réalisé par Steven Soderbergh, qui a réalisé le film original de 2012, et écrit par Reid Carolin.

« Eh bien, le monde, on dirait que Mike Lane revient », a tweeté Tatum, à côté d’une photo de la page de titre du script. Après que Tatum ait partagé la nouvelle, Warner Bros. a officiellement annoncé le projet, ajoutant que le réalisateur de Magic Mike XXL, Gregory Jacobs, produira, aux côtés de Carolin, Nick Wechsler et Peter Kiernan. « Y a-t-il quelqu’un à l’écran de plus charismatique et attrayant que Magic Mike ? » Toby Emmerich, président du groupe Warner Bros. Pictures, a déclaré dans un communiqué à Deadline. « Nous sommes ravis d’être de retour en affaires avec Channing, Steven et leur équipe créative pour ramener la merveilleuse combinaison de danse, de drame, de romance et d’humour de Magic Mike. »

Eh bien le monde, on dirait que Mike Lane revient. @hbomax pic.twitter.com/V9Ce62n710 – Channing Tatum (@channingtatum) 29 novembre 2021

Lorsque le premier Magic Mike est sorti en salles en 2012, ce fut une réussite que peu de gens ont vu venir. D’après les propres expériences de Tatum en tant que strip-teaseur à l’époque de sa pré-célèbre, Magic Mike n’a coûté que 7 millions de dollars et a rapporté plus de 167,2 millions de dollars. XXL a également été un succès, totalisant 122,5 millions de dollars, alors Warner Bros. a vu une opportunité d’étendre la franchise à d’autres domaines. La franchise a donné naissance à Magic Mike Live, qui a joué à Las Vegas avant de lancer des productions internationales. Une tournée nord-américaine démarre le 6 avril à Nashville.

HBO Max abrite également Finding Magic Mike, une nouvelle série de téléréalité sur 10 hommes qui « ont perdu leur magie » et se disputent une chance de rejoindre le spectacle Magic Mike Live à Las Vegas. La série fera ses débuts le 16 décembre et mettra en vedette l’acteur de Magic Mike, Adam Rodriguez, en tant que mentor. « Il n’y a pas de mots pour dire à quel point je suis excité de faire sauter les portes du monde de Magic Mike avec Steven, Greg, Reid et les gens incroyables de HBO Max », a déclaré Tatum lundi. « Le strip-teaseur ne sera plus jamais le même. »

Soderberg, dont le dernier film No Sudden Move est également sorti sur HBO Max, a déclaré que le spectacle avait ravivé son intérêt pour la propriété. « Dès que j’ai vu ce que Channing, Reid et l’équipe chorégraphique de Magic Mike ont fait avec le spectacle en direct, j’ai dit: » Nous devons faire un autre film. » Le rêve de Mike Lane de connecter les gens à travers la danse doit être réalisé », a-t-il déclaré.

Avant que Tatum ne commence à travailler sur Last Dance, il a d’abord plusieurs autres projets en préparation. Son prochain film est Dog, dans lequel il joue et co-réalisé avec Carolin. Il ouvre le 18 février. Il joue également dans The Lost City, un film d’aventure avec Sandra Bullock que Paramount sortira le 25 mars.