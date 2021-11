Channing Tatum vend de la limonade avec sa fille, Zooey Deschanel en achète

Lire du contenu vidéo

BACKGRID / SplashNews.com

Channing Tatum passe du bon temps avec sa fille… vendant de la limonade au bord de la route et servant un client très célèbre à Zooey Deschanel!!!

La star de « Magic Mike » a aidé sa petite fille, Everly, ouvrir un stand de limonade vendredi à Los Angeles … se disputer les clients avec des pancartes et des ballons faits maison.

Channing et Everly, qu’il partage avec son ex-femme Jenna Dewan, appellent le stand éphémère Evie’s Lemies … et papa dansait et faisait tournoyer leur enseigne peinte en jaune et violet.

Le mec a des compétences… On dirait que le signe virevoltant de Channing a attiré l’attention de Zooey… Jonathan Scott.

TMZ a cassé l’histoire … Channing et Jenna ont finalement travaillé un calendrier parental en février 2020, mettant fin à l’une des parties les plus désagréables de leur divorce, et ils alternent les vacances.

Jenna avait Everly à Thanksgiving, et maintenant Channing a son tour pour s’amuser en famille.