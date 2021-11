Chansey de Pokémon obtient des terrains de jeux à thème au Japon

À son ouverture en décembre, ce parc Pokémon devrait avoir fière allure. Photo : Hiiyo

Le nom de Chansey en japonais est Rakkii (ラッキー ) ou « chanceux », et c’est exactement ce que sont les enfants de Namie, dans la préfecture de Fukushima. Le personnage a son propre terrain de jeu dans la ville, et il a l’air adorable.

Le nom du terrain de jeu est Rakkii Koen (ラッキー 公園), littéralement « Lucky Park ». C’est une sorte de jeu de mots sur le nom japonais de Chansey. Comme annoncé en octobre, quatre aires de jeux Chansey seront construites dans la préfecture, la première remontant à Namie. Les futurs seront construits dans les villes de Koriyama, Yanaizu et Showa.

Le site officiel de Pokémon explique pourquoi Chansey a été surnommé le personnage mascotte de la préfecture de Fukushima :

En février 2019, Chansey a été nommé « Pokémon de soutien de Fukushima ». On dit que ce Pokémon apporte le bonheur, il fait donc écho à l’étymologie de Fukushima, car « Fuku » signifie chance. Tout comme les œufs délicieux et nutritifs de Chansey font partie de son image de Pokémon de bon augure, l’image de Fukushima est étroitement liée à son nom de bon augure et à la grande variété de produits frais qu’elle propose aux résidents et aux visiteurs.

En plus d’apparaître lors d’événements locaux, Chansey a son propre trou d’homme et distributeur automatique à Fukushima. Il y a même du pudding Chansey ! Mais, peut-être, le meilleur de tous, ce sont les terrains de jeux – au pluriel.

L’insigne du trèfle à quatre feuilles de Chansey indique « Lucky » en japonais. Image : © 2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

G/O Media peut toucher une commission

Les utilisateurs de Twitter Hitsujiotoko27 et Hiiyo sont allés découvrir le premier parc avant son ouverture au grand public.

Bien que le parc porte le nom de Chansey, il s’agit en réalité d’un parc rose sur le thème des Pokémon. Igglybuff et Cleffa obtiennent tous deux des camées, tout comme Happiny, qui évolue bien sûr en Chansey. Lickitung présente également une excellente apparence avec l’un des toboggans pour enfants les mieux conçus que j’ai jamais vus.

Le premier Lucky Park était en construction lorsque ces photos ont été prises, mais il a toujours l’air fantastique. Une fois terminé, il devrait être encore plus beau. Les enfants, sans aucun doute, vont adorer ça. Zut, j’adore ça.

Les enfants qui jouent ici ont vraiment de la chance.

Suivez Hitsujiotoko27 et Hiiyo pour plus de tweets Pokémon. Toutes les photos et tweets utilisés avec autorisation.