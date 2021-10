Chanson anti-Biden inspirée du mème « Let’s go Brandon »

Le mème « Let’s go Brandon » raillant le président Biden envahit Internet. Il continue de couvrir les sites d’information conservateurs et les comptes de médias sociaux, se réorientant de toutes sortes de manières différentes. D’orner des marchandises à vendre à servir de message scandé par les foules dans toutes sortes de contextes, comme lors de matchs de sport. Mais la tournure des événements peut-être la plus improbable pour ce slogan anti-Biden adopté par les critiques du président est qu’il est maintenant également devenu une chanson de rap à succès. Un qui, en fait, est assis au n ° 1 du classement hip-hop iTunes au moment de la rédaction de cet article.

Le mème « Let’s go Brandon » inspire une chanson à succès

La chanson est du rappeur Loza Alexander, qui est d’abord devenue virale sur TikTok.

Son succès dans les charts est le point culminant d’une vague de viralité que l’expression n’a cessé de recueillir depuis le 9 octobre. C’est à ce moment-là que tout a commencé, avec le pilote de NASCAR Brandon Brown remportant une course au Talladega Superspeedway de l’Alabama.

La journaliste sportive de NBC, Kelli Stavast, l’interviewait après sa victoire. Au cours de l’interaction, la foule a pu être entendue à un moment donné scander un juron au président Biden. Que Stavast ait mal entendu le chant – ou qu’il l’ait entendu, mais qu’il ait décidé de prétendre que c’était autre chose – elle l’a reconnu à l’antenne en notant que la foule ne semblait pas chanter « F – Joe Biden » mais plutôt « Allons-y, Brandon !

« Brandon, vous m’avez aussi dit – comme vous pouvez entendre les chants de la foule, ‘Allons-y, Brandon’ – Brandon, vous m’avez dit que vous alliez un peu retarder ces deux premières étapes et juste regarder et apprendre », a déclaré Stavast pendant l’interview. « Qu’avez-vous appris qui vous a aidé dans ces derniers tours ? »

Allons Brandon ! pic.twitter.com/0h7WHaRl95 – Stéphanie (@StephHoover8) 7 octobre 2021

Allons Brandon ! https://t.co/N3GvCr4dVT – Sean Parnell (@SeanParnellUSA) 11 octobre 2021

L’or des réseaux sociaux

La phrase a de nouveau été diffusée sur les réseaux sociaux au cours des derniers jours, en particulier avec la nouvelle que Southwest Airlines annulait des tonnes de vols (ce qui laisse penser que le mandat de vaccination de Biden était en quelque sorte à blâmer). Et lors du récent match Georgia-Auburn, quelqu’un a en fait loué un avion pour arborer une bannière avec « Allons-y, Brandon ! écrit dessus.

Il y a aussi un aspect clin d’œil au mème. Maintenant, au lieu de scander la phrase la plus vulgaire au président, ses détracteurs répètent simplement celle-ci – et tout le monde sait qu’ils pensent vraiment à l’autre. Pour les critiques du président, la phrase en trois mots résume vraiment beaucoup de choses : la colère contre les politiques avec lesquelles ils ne sont pas d’accord. Plus un biais médiatique, d’ailleurs. Puisque – que ce soit par inadvertance ou non – c’était un journaliste déformant complètement le chant qui a donné naissance à cette chose.

Déjà, une grande partie du pays a tendance à traiter les informations des médias grand public avec scepticisme par défaut. Des choses comme celle-ci sont l’une des raisons pour lesquelles.