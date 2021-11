Chanson de Noël classique de Burl Ives

Rudolph, le renne fictif le plus célèbre au monde, a failli commencer sa vie sous le nom de Reginald, Rollo, Romeo ou Rodney – quatre des noms d’abord considérés pour l’assistant au nez rouge du Père Noël par Robert Lewis May, l’auteur de l’histoire originale. May s’interrogeait sur le bon nom lorsqu’il écrivait un livre de contes pour la chaîne de magasins Montgomery Ward, basée à Chicago.

L’empire du shopping, qui comptait 620 magasins aux États-Unis dans les années 1930, a demandé au rédacteur publicitaire de l’Illinois de créer une « histoire de Noël joyeuse », basée sur un animal, pour stimuler les ventes saisonnières. La fille de May, Barbara, aimait les cerfs du Chicago Lincoln Park Zoo, et ils sont devenus le modèle de Rudolph et de l’œuvre originale de 1939, avec un nez rouge lumineux, créé par Denver Gillen. Montgomery Ward a distribué 2,4 millions d’exemplaires de l’histoire de Rudolph de May et l’histoire d’un renne inadapté et ses amis Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner et Blitzen ont trouvé une place permanente dans le cœur des lecteurs.

Écoutez « Rudolph, le renne au nez rouge » maintenant.

Le beau-frère de May, Johnny Marks, a noté le titre dans un carnet qu’il gardait d’idées de chansons possibles. De retour des combats de la Seconde Guerre mondiale – où il a remporté une étoile de bronze pour sa bravoure – il a écrit la chanson, une chanson qui s’est depuis vendue à plus de 100 millions d’exemplaires dans le monde et a été enregistrée par des centaines d’artistes.

Marks était tellement certain que « Rudolph, le renne au nez rouge » réussirait qu’il a dépensé 20 000 $ pour créer sa propre entreprise, St. Nicholas Music Inc, qu’il a basée au sixième étage du Brill Building de Manhattan. La première version enregistrée a été réalisée par le chanteur country Gene Autry, qui a d’abord rejeté la chanson jusqu’à ce que sa femme le persuade de la chanter. La version d’Autry, enregistrée en juin 1949, s’est vendue à deux millions d’exemplaires.

Au moment où Burl Ives a commencé à enregistrer « Rudolph the Red-Nosed Reindeer » en 1964, la chanson avait déjà été une chanson à succès pour des dizaines de musiciens, dont Bing Crosby, Perry Como, Dean Martin et Ella Fitzgerald. Ives, qui a remporté un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle dans le film de 1958 The Big Country, avait sorti un album de Noël en 1957. Il est revenu à la musique festive avec son rôle de voix off de Sam le bonhomme de neige dans l’émission spéciale de la télévision NBC Rudolph the Renne au nez rouge, diffusé en décembre 1964.

Dans le film d’animation en stop-motion, Ives a exprimé Sam The Snowman, qui a raconté l’histoire. L’histoire voit Rudolph faire équipe avec Hermey l’elfe et Yukon Cornelius pour une aventure plutôt fantastique centrée sur l’abominable monstre des neiges, l’île des jouets Misfit et l’intérêt amoureux de Rudolph, Clarice.

L’album résultant, qui est sorti avec le titre inhabituellement long The Original Sound Track And Music From Rudolph The Red Nosed Reindeer: A Videocraft TV Musical Spectacular mettant en vedette la voix de Burl Ives, a été enregistré aux Brooklyn Studios et pressé par Decca Records dans leur usine. à Gloversville, New York. L’illustration de la couverture présentait un bonhomme de neige animé ressemblant à Ives tapotant Rudolph.

L’album a été produit par Milt Gabler, le fondateur respecté de Commodore Records et l’homme qui a enregistré la chanson anti-lynchage de Billie Holiday « Strange Fruit ». Gabler, qui a également travaillé avec Louis Armstrong et Louis Jordan, a engagé le chef d’orchestre d’origine allemande Herbert Rehbein pour diriger le Decca Concert Orchestra pour l’album.

Le succès de l’album de la bande originale a persuadé Decca et Ives d’enregistrer l’album A Holly Jolly Christmas, qui est sorti en octobre 1965. Pour cet album, Ives a enregistré une nouvelle version plus lente de « Rudolph the Red-Nosed Reindeer », qui était à nouveau produit par Gabler. Cette fois, cependant, la chanson mettait en vedette un orchestre dirigé par Owen Bradley. Les notes de pochette de l’album montrent clairement un changement de style. « L’orchestre et le chœur de soutien reflètent la touche Nashville du réalisateur Owen Bradley – quelque chose d’un son de ‘musique country’ si distinctif. » L’album, sorti en octobre 1965, a également donné naissance au single à succès « Have A Holly Jolly Christmas », une autre chanson écrite par Marks.

La popularité de « Rudolph le renne au nez rouge » n’a cessé de croître. La chanson a été enregistrée par Ray Charles, John Denver, Willie Nelson, Harry Connick Jr., Destiny’s Child et Dolly Parton, entre autres. En 2017, le rappeur DMX a même sorti sa propre version du classique de Noël, après qu’une vidéo de lui rappant sur la chanson soit devenue virale en 2012.

L’émission télévisée classique de 1964 Rudolph le renne au nez rouge est également restée populaire. C’est maintenant l’émission spéciale de vacances la plus longue, ayant été diffusée à chaque Noël pendant plus d’un demi-siècle. Quand Ives a été interrogé sur la série en 1978, il a répondu : « Je regarde toujours Rudolph chaque année. C’est toujours agréable, c’est incroyable de voir à quel point c’est bien tenu.

Marks, qui a également écrit l’énorme tube de Noël « Rockin’ Around the Christmas Tree », savait ce qu’il faisait lorsqu’il a écrit les célèbres paroles de la chanson des rennes, y compris les lignes prémonitoires : « Alors comment les rennes l’aimaient/Comme ils criaient avec joie / Rudolph le renne au nez rouge / Vous entrerez dans l’histoire.

Écoutez « Rudolph, le renne au nez rouge » maintenant.