Chanson de Noël classique de Dean Martin

Août 1959 a été un mois exceptionnellement chaud pour la plupart des États-Unis. ça a beaucoup amusé Doyen Martin, alors qu’il entrait dans le studio de Capitol Records, au 1750 North Vine Street, Hollywood, le jeudi 6 août, en pensant qu’il était sur le point d’enregistrer sa propre version de la chanson d’hiver « Let It Snow ! Qu’il neige ! Qu’il neige ! » par une journée si chaude.

Martin, dont le chant imitait la voix douce de baryton et le phrasé de Bing Crosby, avait la voix parfaite pour les chansons festives. Sa version de « Let It Snow ! Qu’il neige ! Let It Snow ! », qui a été coupé pour l’album Capitol A Winter Romance, est la meilleure et la plus populaire adaptation d’une chanson qui est devenue un classique absolu de Noël.

L’écriture de Let It Snow!

Quatorze ans avant que Martin n’entre en studio, la chanson avait été écrite par Sammy Cahn et Jule Styne le jour le plus chaud de 1945 en Amérique. Le parolier Cahn et le compositeur Styne étaient deux des plus grands auteurs-compositeurs de cet âge d’or de la musique populaire : à son apogée, Cahn aurait été l’auteur-compositeur le mieux payé des États-Unis, gagnant souvent plus de 1 000 $ le mot. Il a remporté quatre Oscars : pour « Three Coins In The Fountain », écrit pour le film de 1954 du même titre ; « All the Way », écrit pour le film The Joker Is Wild ; « De grands espoirs », de A Hole In The Head ; et « Call Me Irresponsible », du film Papa’s Delicate Condition.

Cependant, tous ces lauréats de l’Académie sont pâles en comparaison du succès à long terme de « Let It Snow ! Qu’il neige ! Let It Snow ! », qui a été écrit sous le soleil de Californie. Dans le livre Songwriters On Songwriting, Cahn a rappelé comment la célèbre chanson est née : « ‘Pourquoi ne descendons-nous pas à la plage pour nous rafraîchir ?’ J’ai demandé à Jule. Il a dit : ‘Pourquoi ne restons-nous pas ici et écrivons-nous une chanson d’hiver.’ Je suis allé à la machine à écrire. « Oh, le temps dehors est épouvantable/Mais le feu est si délicieux/Et puisque nous n’avons nulle part où aller/Laissez-le neiger, laissez-le neiger, laissez-le neiger. Maintenant, pourquoi trois ‘Let it snow’s? Pourquoi pas deux ou quatre ? Parce que trois est lyrique.

Les nombreuses versions de Let It Snow!

La chanson a été enregistrée pour la première fois pour RCA Victor en 1945 par Vaughn Monroe, et des versions de Woody Herman et Connee Boswell ont rapidement suivi. Mais c’est la version de Martin, arrangée par Gus Levene et dirigée par Hy Lesnick, qui est devenue un classique festif. Son enregistrement de 1959 est le dernier d’une série d’airs de vacances classiques à recevoir un nouveau traitement vidéo musical pour la saison des fêtes, créé en 2019 par le studio d’animation Fantoons.

Carly Simon et Rod Stewart ont également enregistré des versions à succès de « Let It Snow » ; La version 2005 de la chanson par Simon est inhabituelle car elle est chantée du point de vue de l’hôte plutôt que de l’invité. Il a culminé à la 6e place du classement Billboard Adult Contemporary. Stewart, quant à lui, a enregistré « Let It Snow » sur son album de 2012, Merry Christmas, Baby. Sa version a atteint la première place du palmarès Adult Contemporary de Billboard en décembre de la même année.

La chanson de Cahn et Styne est si emblématique qu’elle peut être interprétée dans une variété de styles. Parmi les différentes prises se trouvent celles de Kate Rusby (folk), Louie Bellson (jazz), Aaron Neville (soul), Randy Travis (country), Twisted Sister (heavy metal), Jeremih et Chance The Rapper (hip-hop) et Michael Bublé (pop). Martin l’a tellement aimé qu’il a réenregistré une version en 1966, dans le cadre de l’album de Noël de Dean Martin.

Il est cependant difficile de battre cette version de 1959. Le chanteur avait 78 ans lorsqu’il est décédé, le 25 décembre 1995, d’une insuffisance respiratoire aiguë, à son domicile de Beverly Hills. Comme l’a dit le réalisateur Peter Bogdanovich : » Que Dean Martin soit mort le jour de Noël était le genre de blague noire qu’il aurait pu faire. » L’esprit de Martin vit cependant, et Noël ne serait pas le même sans le célèbre crooner chantant « Let It Snow ! Qu’il neige ! Qu’il neige ! »

