Chanson des fans anglais pour Gareth Southgate, y compris les paroles du chant inspiré de Atomic Kitten

Gareth Southgate, tu es celui que les fans anglais aiment chanter.

L’amour des supporters pour le manager a grandi en 2018 alors que l’équipe se dirigeait vers la demi-finale de la Coupe du monde et lui a donné sa propre chanson.

Les fans anglais ont une chanson entraînante pour Southgate

Maintenant, il peut être entendu à nouveau à l’Euro 2020, en particulier avec une autre demi-finale à espérer.

Les fans ont retravaillé Whole Again 2001 d’Atomic Kitten pour saluer le patron national et c’est accrocheur.

Il est même connu pour diriger ses supporters alors qu’ils entonnent les mots.

QUELLES SONT LES PAROLES ?

« En repensant à notre première rencontre ; Je ne peux pas m’échapper et je ne peux pas oublier ; Southgate, c’est vous ; tu m’excites toujours; et le football revient à la maison » (vous pouvez également entendre « vous pouvez le ramener à la maison ».)

.

Kane et les joueurs sont juste derrière le manager

Un pays entier retient à nouveau son souffle avec un dernier match de quatre contre le Danemark à l’Euro 2020 à venir.

Jusqu’à présent, l’Angleterre n’a pas encore concédé et a vraiment pris vie lors des huitièmes de finale avec l’Allemagne battue en premier avant que l’Ukraine ne soit martelée.