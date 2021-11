Chanson thème et musique originale explorées

La plus récente docuserie du professeur Brian Cox, Universe, explore les mystérieuses merveilles de ce qui se cache dans les profondeurs de l’espace.

La série fascinante nous aide à réaliser notre taille relative dans l’univers et à donner à l’infinité de galaxies un sentiment d’énormité, la série utilise une musique impressionnante tout au long.

Mais quelles chansons figurent dans la bande originale de la série Universe de BBC Two et qui a composé sa partition époustouflante ?

Bande-annonce de l’univers | Nouvelle Série | BBC Terre

De quoi parle l’Univers ?

Universe est arrivé sur BBC Two et iPlayer le 27 octobre 2021.

Suite spirituelle de The Planets en 2019, Universe voit le professeur Brian Cox nous emmener au-delà de notre propre système solaire pour examiner les merveilles du cosmos.

De la naissance des étoiles à ce qui constitue un trou noir, la série a une portée vraiment stupéfiante, quelque chose aidée par CGI à couper le souffle pour nous donner notre meilleure image à ce jour de ce qui existe dans les profondeurs de l’espace.



BBC

La bande originale de l’univers

Pour aider à donner à Universe sa portée étendue, la série utilise beaucoup de musique tout au long, avec un mélange de chansons sous licence ainsi qu’une partition impressionnante.

Les chansons qui figurent dans Universe sont :

Neptune par Foals – Thème

La chanson 2019 du groupe de rock basé à Oxford Foals sert de chanson thème pour Universe, apparaissant dans chaque épisode.

Qui sait où passe le temps ? par Fairport Convention – Épisode 1

La chanson a été écrite à l’origine en 1967 par Sandy Denny, qui est devenu membre de Fairport Convention un an plus tard. Qui sait où passe le temps ? a également été couvert par Judy Collins en 1968.

Don’t Let Me Be Misunderstood de Nina Simone – Épisode 4

Et enfin, l’épisode 4 présente la version de Nina Simone de Don’t Let Me Be Misunderstood, une chanson qui a été reprise plusieurs fois au fil des décennies, notamment par The Animals, Santa Esmeralda et Elvis Costello.

BBC

Score de l’univers

La partition originale de Universe est l’œuvre du compositeur slovène Anže Rozman.

Le musicien né à Ljubljana est membre de Bleeding Fingers Music depuis 2018, une société de production musicale fondée entre autres par Hans Zimmer.

Anže Rozman travaille sur des musiques de film et de télévision depuis 2011 et a composé de la musique sur plus de 20 projets.

La partition d’Anže pour une autre série du professeur Brian Cox, The Planets de 2019, a été mise à disposition sur Spotify plus tôt en 2021, donc j’espère qu’il en sera de même pour la musique impressionnante de la série Universe.

BBC

Universe est diffusé chaque semaine à 21 heures le mercredi sur BBC Two tandis que toute la série est disponible en streaming sur BBC iPlayer.

