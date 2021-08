Chansons Cerati que vous pensiez être sur l’amour et nous vivons trompés – El Sol de México

La meilleure façon de rendre hommage aux grands artistes est de se souvenir de leur héritage et ce 11 août Gustavo Cerati, qui a marqué plus d’une génération avec des tubes avec Soda Stereo tels que “La Ciudad de la Furia”, “Música Ligera” ou ” Animal Song”, aurait eu 62 ans.

Beaucoup de ses chansons sont parfaites à écouter lorsque l’on se sent amoureux ou que l’on a le cœur brisé ; Cependant, bien que cela semble presque impossible, tous n’ont pas été écrits avec cette dédicace.

Nous vous racontons quelques-unes des histoires derrière certaines chansons qui ont un sens différent de celui que vous imaginiez.

Thé pour trois

Imaginer la scène suggérée par “Tea for Three” est complètement différent de la vraie raison pour laquelle elle a été écrite.

Cette grande chanson écrite par Cerati lui-même et mise en vente en 1990, est née après que le chanteur argentin a rencontré ses parents, Juan José Cerati et Lilian Clark, pour parler du cancer en phase terminale qui avait été détecté chez son père.

Le chanteur l’a décrit comme l’un des épisodes les plus tristes de sa vie et qu’il a finalement décidé de le traduire en une chanson qui détaille ce qu’il a vécu à cette époque.

« On prenait le thé parce que le thé ne manquait jamais à la maison, en bonne héritière irlandaise que je suis. Nous étions tous les trois, Gustavo, mon mari et moi, nous étions là. Nous avions en main la dernière analyse qui allait confirmer ou non la maladie et de quelle manière j’étais. La vérité est que les résultats ont été très négatifs “, a déclaré la mère de Gustavo Cerati dans une interview.

Adieu

C’est sans aucun doute l’une des chansons les plus émouvantes de Gustavo Cerati, qui a formé le groupe de rock Soda Stereo en 1982 ; Cependant, il y a quelque chose de plus que le simple fait de faire face à une rupture amoureuse.

Cette chanson a deux faces, pour ne l’évoquer que d’une certaine manière, puisqu’à une certaine occasion, la chanteuse a assuré qu’en plus d’aborder la fin d’une relation, “elle a un sens évolutif”.

“Il y a un moment qui dit que se séparer de l’espèce (…) Comme comprendre qu’il faut parfois se dire au revoir pour grandir”, renvoyant au fait qu’il ne s’agit pas seulement d’apprendre à lâcher une personne, cela s’applique à tout ce qui est lié à l’être humain, même dans l’aspect travail, mais qui le conduit finalement à atteindre ses objectifs personnels.

Pont

Cerati a défini que cette chanson parle de divers types de ponts et pas nécessairement celui d’un couple, il peut s’agir du désir d’enfant, ou d’une certaine situation qui est très attendue.

“D’un côté, on pourrait parler d’une réaction amoureuse, d’un espoir d’arrivée, et du pont qui se crée entre deux personnes, et d’un autre côté c’est aussi un pont avec les gens.”

La journaliste argentine, Maitena Aboitiz, décrit dans son livre “Cerati à la première personne” une partie du processus créatif de la chanteuse pour créer cette chanson, classée 59e parmi les meilleures chansons de l’histoire du rock argentin.

«Ce sont ces champions que l’on a. Quand vous faites l’album, ils sont là pour vous soutenir et ils viennent vous apporter des choses écrites. Quelque chose à voir avec les atomes de quelqu’un. Une autre chose dont je me souviens est Leo García : cause et effet. Un jour, il est venu et m’a dit : ‘Je pense tout le temps à cause et effet’ et comme nous chantions ensemble et qu’il devait chanter avec moi, je l’ai ajouté ».

Je reste ici

On pourrait penser que cette chanson, qu’il appelait aussi “Tsunami”, a été écrite pour une femme qui a rendu fou le chanteur, puisque Cerati, amateur de lecture, s’est fait remarquer en soulevant d’innombrables métaphores et allégories dans ses paroles, son fils Benito même a fait sensation après avoir déclaré l’année dernière que 98% des chansons de son père étaient des “métaphores sur le sexe”.

Cependant, chacune de leurs chansons aurait un message caché, quelque chose au-delà de ce qui peut être compris la première fois qu’elles sont entendues.

“I stay here” est une chanson née des sentiments que le chanteur avait en observant ce que le tsunami en Indonésie avait laissé dans son sillage en 2004, où 227 mille 898 personnes sont mortes.

“C’est la représentation de ce qui s’est passé avec ce tsunami en Indonésie et le sentiment que j’ai eu était que ces mots étaient émotionnellement équivalents pour tout le monde. J’ai aussi senti que cette année-là, en particulier, beaucoup de choses ont bougé et je me suis mis à la place du celui qui Il était à la Nouvelle-Orléans ou ici à Santa Fe : l’eau vient à lui et elle y reste car où va-t-elle aller. En d’autres termes, c’est cette relation avec la terre », a expliqué Gustavo Cerati.

Ils sortent une vidéo inédite pour ses 62 ans

Pour célébrer le 62e anniversaire de la naissance de Gustavo Cerati, une vidéo inédite de son tube “Je ne te crois pas” est sortie, initialement sortie en 2002 dans le cadre de l’album “Siempre es hoy”.

A travers les réseaux sociaux, un aperçu du cadeau d’anniversaire que tous les fans de la chanteuse née le 11 août 1959 à Buenos Aires, en Argentine apprécieraient, a été diffusé.

La vidéo est disponible à partir de la nuit du mardi 10 août et compte déjà plus de 105 mille 300 vues.

Cerati meurt, mais ses succès le maintiennent en vie

Jewels made chansons était le grand trésor que l’Argentin nous a laissé, puisqu’il était avec le groupe Soda Stereo, aux succès qu’il a remportés en tant que soliste.

« Of light music », « The city of fury » ou « American blind » ont marqué son style si défini et unique du groupe auquel il appartenait, dans les années 80 et 90.

Avec eux, il a enregistré sept albums : Soda Stereo, Nada personal, Signs, Doble vida, Canción animal, Dynamo et Sueño Stereo et cinq en tant que soliste : Amor amarillo (ce qu’il a fait alors qu’il faisait encore partie de Soda Stereo), Bocanada, Siempre es hoy, Allons-y et Natural Force. C’est précisément lorsqu’il présente ce dernier album en 2009 qu’il déclare : « Si je prenais ma retraite maintenant à cette époque, ce que je ne pense pas être très faisable, mais supposons que ce soit le cas, je serais heureux pour Fuerza natural.

Malheureusement, Cerati a dû interrompre sa carrière musicale après avoir subi un accident vasculaire cérébral ischémique le 15 mai 2010, après avoir donné un concert à Caracas, au Venezuela.

Avant cela, il avait déjà souffert de thrombophlébite, à cause de son tabagisme, qui était très fort, à tel point qu’il fumait jusqu’à 40 cigarettes par jour. Le musicien a été comme ça pendant quatre ans, jusqu’à ce qu’ils décident de le déconnecter.

À l’âge de neuf ans, Cerati a reçu sa première guitare, et à partir de là, la musique l’a accompagné tout au long de sa vie.

Pour cela et plus encore, nous dirons toujours “Merci … total!”