Chansons divulguées et comment jouer à un essai de 20 heures

Les fans de football pourront bientôt jouer à un essai de 20 heures de FIFA 22 et écouter sa bande originale pour laquelle certaines chansons ont déjà été divulguées.

Il y a beaucoup à anticiper avec l’épisode de cette année du beau jeu. Vous pourrez créer votre propre club en mode manager pour renverser les mastodontes de la ligue anglaise, et il y a de nouveaux ajouts aux commentaires avec Alex Scott introduit pour rompre avec le parti pris d’Aston Villa d’Alan Mcinally.

Le gameplay de nouvelle génération a également été amélioré avec l’hypermotion et, si vous possédez une PS5 ou une Xbox Series X, vous pourrez profiter d’une démo étendue.

FIFA 22 : Date de sortie des 100 meilleures notes des joueurs et fuites FIFA 22 | Bande-annonce officielle des clubs professionnels

Liste des bandes originales de FIFA 22

Vous trouverez ci-dessous une liste de chansons faisant partie de la bande originale de FIFA 22 selon FUTZone et FUT22_News :

Easy Life – Les pieds des squelettes ne me manquent pas – Joy Crookes en parle – Jungle Love Me Again [Remix] – John Newman Hyène – Eamon Downes

Reddit dit qu’il y a aussi les chansons suivantes trouvées dans la version bêta :

Tower of Power – So Very Hard to Go VIC – A Teen The 2 live crew – Coolin’

Comment jouer à l’essai de 20 heures

Vous pouvez jouer à la démo d’essai de 20 heures de FIFA 22 le 22 septembre en vous abonnant à EA Play.

Il est disponible pour les consoles de nouvelle génération uniquement avec la PS4, la Xbox One et le PC limités à un essai de 10 heures à la place. Un abonnement EA Play coûte 3,99 £ par mois, mais il existe également une option de 19,99 £ par an.

Sur PC, vous avez l’option supplémentaire d’un abonnement Pro pour 14,99 £ par mois ou 89,99 £ tous les 12 mois. Cela vous permettra de jouer complètement au jeu sans aucune restriction de temps.

