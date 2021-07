Chansons les plus célèbres de Raffaella Carrà

. Raffaella Carrà : Quelles ont été vos chansons les plus célèbres ?

Le monde du spectacle était en deuil ce lundi 5 juillet, après que la mort de la légendaire chanteuse Raffaella Carrà ait été connue. La star de la musique et du cinéma, devenue célèbre dans le monde entier dans les années 1960 et 1970, est décédée à l’âge de 78 ans, mais sa musique perdure encore aujourd’hui sur les étagères de ses fidèles disciples.

Tout au long de sa carrière prolifique, l’artiste, née à Bologne, en Italie, a lancé plus de 25 productions musicales, dont « Replay », en 2013, et « The Album Ogni volta che è Natale », en 2018, ses derniers disques.

Différentes générations, y compris les plus récentes, ont apprécié le talent, la grâce et la voix unique de Raffaella Carrà, de son vrai nom Raffaella Maria Roberta Pelloni.

Et bien que dans son immense répertoire il y ait toutes sortes de thèmes et de chansons, pour tous les goûts, cinq compositions résonnent comme les plus célèbres de la défunte chanteuse, qui continuent de recevoir des vues sur les plateformes musicales et sur des sites comme YouTube.

A la fin de cet article nous vous présentons ces 5 joyaux de la musique qui ont sans aucun doute fait danser petits et grands et qui montrent à travers leurs vidéos amusantes, l’énergie et la sympathie que Raffaela avait, sans oublier sa classe et son charme.

Comme le rapporte le site Infobae, Raffaella Carrà est décédée ce lundi, selon la confirmation faite par la compagne de l’interprète.

En dialogue avec l’agence de presse Ansa, Sergio Japino, avec qui la chanteuse a partagé sa vie, a évoqué la triste nouvelle.

« Raffaella nous a quittés, il nous a quittés. Il est parti vers un monde meilleur, où son humanité, son rire inimitable et son talent extraordinaire brilleront à jamais », a déclaré le couple d’artistes.

De 1952 à 2019, l’Italienne a participé à des dizaines de films, ainsi qu’à des émissions de télévision, ce qui l’a amenée à s’immortaliser dans l’esprit et le cœur de ses millions de fans et followers à travers le monde.

Bien que des chansons comme “A far l’amore comincia tu”, “Tanti Auguri”, “Tuca Tuca”, “Qué dolor” et “Adiós Amigo” aient sonné dans différentes parties de la planète, dans le recueil de chansons de Raffaella, il y a une compilation de 5 chansons qui sont applaudis avec style.

« Il faut venir au sud », « Chaud, chaud », « Fête », « En amour tout commence (Mon cœur explose) » et « Lucas », sont considérés comme des joyaux de la musique, qu’aujourd’hui alors que la grande Raffaella est dit au revoir au monde, ils commenceront à sonner davantage, en l’honneur de l’Italien qui a infecté tout le monde de joie, comme le souligne son partenaire.

“(Une maladie) a attaqué ce corps si petit mais si plein d’énergie débordante… C’est une force imparable, qui l’a imposé au sommet du système stellaire mondial, une volonté de fer qui ne l’a jamais quitté jusqu’au dernier moment , s’assurant qu’aucune de ses souffrances profondes ne s’échappe. Un geste d’amour de plus envers son public et envers ceux qui partageaient son affection, pour que son calvaire personnel ne trouble pas sa brillante mémoire”, a souligné le partenaire de la chanteuse.

Nous vous présentons ici les vidéos des 5 chansons les plus célèbres de Raffaella Carrà :

1. FÊTE

2. VOUS DEVEZ VENIR AU SUD

3. DANS L’AMOUR TOUT COMMENCE (EXPLODE-MOI)

4. CHAUD, CHAUD

5. LUCAS