Chansons, vrai nom et plus à savoir sur la star du R&B

De nombreux artistes ont vu leurs étoiles monter tranquillement pendant la pandémie de COVID-19, notamment le rappeur et chanteur 6lack. Le natif d’Atlanta, âgé de 29 ans, a franchi une nouvelle étape dans le courant dominant en 2021, en grande partie grâce à sa collaboration avec Lil Tjay intitulée « Calling My Phone ». Pour ceux qui rattrapent leur retard, voici une brève introduction à sa carrière.

Ricardo Valdez Valentine Jr. est né à Baltimore, Maryland en 1992, mais a déménagé à Atlanta, Géorgie à un jeune âge. Il a grandi et a pris le nom de scène 6lack. Le père de Valentine travaillait dans un studio d’enregistrement, selon la House of Blues’ Music Forward Foundation, qui a exposé le rappeur à un environnement industriel formel dès son plus jeune âge. Il a également grandi autour d’autres artistes d’Atlanta, dont Young Thug. Il a commencé à rapper au collège, a fréquenté le Stone Mountain High School, puis a étudié brièvement à l’Université d’État de Valdosta avant d’abandonner en 2011 lorsqu’il a signé son premier contrat d’enregistrement.

Même après avoir signé avec Strong Arm Records de Flo Rida, Valentine a eu du mal. Dans une interview avec GQ, il a révélé qu’il avait déménagé à Miami, en Floride, pour travailler avec le label, mais qu’il avait peu de stabilité financière. Quand il ne pouvait pas dormir dans le studio d’enregistrement, a-t-il dit, il en était réduit à dormir dans la rue. Pendant ce temps, il a continué à sortir la plupart de sa musique sur SoundCloud. Finalement, il quitte Strong Arm et signe avec Love Renaissance et Interscope Records.

Contrairement à de nombreux autres artistes de sa génération, la montée en puissance de Valentine a été progressive à certains égards. Il a eu quelques collaborations notables et des invités, mais la plupart des fans conviendraient que son moment de rupture a été la sortie de son single « Prblms », qui a culminé à la 73e place du Billboard Hot 100. Il faisait la promotion de son premier album studio, Free 6lack , qui a atteint la 34e place du Billboard 200.

À partir de là, Valentine a continué à collaborer avec des artistes comme Khalid et Ty Dolla Sign sur des chansons comme « OTW » et « Switch », gagnant progressivement du terrain au fur et à mesure. Des poids lourds comme Future, J. Cole et Offset figuraient sur son deuxième album, East Atlanta Love Letter. Au début de 2020, Valentine a atteint encore plus profondément le grand public lorsqu’il a participé à la chanson « Crowded Room » de Selena Gomez.

Aujourd’hui, Valentine, 28 ans, est toujours à la hausse avec le titre « Calling My Phone » en tête des charts. Il est considéré par beaucoup comme le visage du côté le plus émotif et le plus vulnérable du hip-hop en plein essor. La musique de 6lack est disponible dès maintenant sur les services de streaming et dans les disquaires.