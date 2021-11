Chantal Andere répond à Alessandra Rosaldo après des déclarations sur Adolfo Ángel

« Non, la vérité est que je ne suis même pas intéressé à dire du mal des autres, je suis ici pour parler du projet », a-t-il déclaré. Chantal andère à des médias comme Sale el sol, faisant référence à la pièce à laquelle il participe.

Et il a ajouté : « Vous savez que je ne fais jamais de potins. Ce n’était pas moi, c’est-à-dire que je ne me promenais pas avec lui ; nous nous connaissions, mais non », a déclaré l’actrice, prenant pour acquis non seulement la déclaration de Alessandra rosaldo mais aussi la rumeur qui circule depuis des années, qui assure qu’il a bien eu une liaison avec le leader de Los Temerarios.

Actuellement, Chantal andère est marié à l’expert en art Lac Enrique Rivero, avec qui il a deux enfants, Natalia et Sébastien.