Chanter 2 : Meilleur casting et bonne musique

Illumination Sing 2 : Des acteurs de premier ordre et de la bonne musique

Sing 2 propose une distribution de stars, beaucoup de bonne musique et du plaisir pour toute la famille. Le film d’animation, qui s’ouvre le 22 décembre, rassemble une grande distribution d’acteurs tels que Matthew McConaughey, Reese Witherspoon et Scarlett Johansson, entre autres. En plus d’une excellente animation, de visuels créatifs et d’un mélange unique de musique de divers genres ; et des décennies qui laisseront toute la famille avec une ou deux chansons gravées dans la tête pendant au moins un jour ou deux.

En ce qui concerne les acteurs, c’est un bon mélange de ceux que vous n’associeriez probablement pas normalement au travail d’acteurs qui prêtent leur voix, certains qui peuvent avoir une ou deux expériences précédentes, certains nouveaux arrivants, ainsi que des professionnels qui ont fait ceci plusieurs fois et d’autres qui l’ont fait pour la première fois. Mais la vérité est que tout le monde est venu avec tout pour donner vie à cette nouvelle animation.

La grande finale musicale du troisième acte pourrait être un acte à Las Vegas

L’animation et les visuels sont également assez sympas, surtout en ce qui concerne la grande fin musicale du troisième acte. C’est tellement drôle et astucieux que peut-être le seul inconvénient est que ce n’est pas un vrai spectacle que vous pouvez aller voir avec vos amis ou votre famille à Las Vegas et/ou à Broadway, du moins pas encore.

La musique est plutôt bonne et il y en a pour tous les goûts, presque quel que soit l’âge. Bien sûr, leur objectif principal est de plaire à un public plus jeune, mais il existe encore un bon nombre de vieilles chansons qui plairaient aux téléspectateurs plus âgés et deviendraient les nouveaux favoris d’un public plus jeune qui ne les aurait peut-être jamais entendues auparavant.

L’histoire globale est probablement l’aspect le plus faible du film, elle n’est pas particulièrement originale ou révolutionnaire, souvent parfois un peu clichée. Cependant, les acteurs prennent ce qui pourrait être autrement prévisible, des moments plats à un niveau beaucoup plus puissant qui résonne bien qu’il soit peut-être trop familier. Mais à qui s’adresse ce film, dans ce cas les enfants, Sing 2 fait mouche. Peut-être que la meilleure chose qu’ils auraient pu faire est de faire le film sur la comédie musicale de science-fiction que les personnages essaient de monter, ce qui aurait pu accomplir plus et être un peu plus audacieux.

Les enfants apprécieront vraiment ce film et voudront le revoir plus d’une fois, en particulier les grands numéros musicaux et les parents seront sûrement surpris à chanter des chansons à haute voix à plusieurs reprises qu’ils ne le feraient probablement pas autrement.

Chant 2 : Synopsis

Can-do koala Buster Moon et sa troupe d’artistes animaliers se préparent à lancer un spectacle éblouissant dans la capitale mondiale du divertissement. Il n’y a qu’un seul problème : il doit trouver et persuader la rock star la plus solitaire au monde de les rejoindre. Ce qui a commencé comme le rêve de succès de Buster devient alors un rappel émotionnel du pouvoir de la musique pour guérir même le cœur le plus brisé.

Chanter 2 : Cast

Distribution : Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Tori Kelly, Nick Kroll, Bobby Cannavale, Halsey, Pharrell Williams, Letitia Wright, Eric André, Chelsea Peretti et Bono. À l’étage, vous pouvez entendre Scarlett Johansson chanter.

Écrit par : Garth Jennings Réalisé par : Garth Jennings

Producteurs : Chris Meledandri, Janet Healy

Chantez 2 premières le 22 décembre, il serait donc parfait de le voir pendant les vacances de Noël en famille.