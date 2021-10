Chaos à l’aéroport de Farnborough : les manifestants bloquent les entrées des vols de l’« élite super-riche » | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Une limousine allongée a été garée aux portes de l’aéroport de Farnborough dans le Hampshire dans le cadre de la manifestation. Les manifestants, dont un ancien pilote de ligne, sensibilisent aux émissions causées par les vols privés.

Un porte-parole d’Extinction Rebellion a déclaré: “Alors que les dirigeants mondiaux se réunissent pour le sommet sur le climat Cop26 à Glasgow ce mois-ci, les manifestants appellent l’élite mondiale super riche de célébrités, d’oligarques et de chefs d’entreprise à abandonner les vols privés.”

Le groupe de protestation contre le changement climatique a déclaré : « Ces dépliants privés, seulement 1 % de la population mondiale, sont à l’origine de la moitié des émissions mondiales de l’aviation.

“Extinction Rebellion exige également que le gouvernement arrête les vols privés maintenant.”

Ils ont souligné : « Les 30 000 vols privés à destination et en provenance de l’aéroport de Farnborough chaque année transportent en moyenne seulement 2,3 passagers, chaque passager étant responsable de l’émission de neuf fois plus de carbone qu’un vol en classe économique vers les États-Unis et 20 fois vers l’Espagne.

“L’aéroport a la permission d’augmenter les mouvements de vol à 50 000 par an.”

Le groupe a bloqué trois entrées clés de l’aéroport, avec des militants enfermés au sommet d’un trépied en acier de trois mètres de haut à une passerelle et à des barils de carburant à une seconde.

LIRE LA SUITE: L’UE fait face à une facture d’indemnisation de 3 milliards de livres sterling après l’annulation de l’accord de pêche avec le Maroc

« Les biocarburants entraînent l’accaparement des terres, la déforestation, la perte de biodiversité, la pénurie d’eau, la hausse des prix des denrées alimentaires et les émissions liées à l’utilisation des terres qui peuvent être pires que le combustible fossile qu’ils remplacent.

L’aéroport de Farnborough a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté.