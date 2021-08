Chaos à Magaluf : la police armée est obligée d’intervenir alors que les Britanniques ivres refusent d’arrêter de faire la fête | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La station balnéaire de l’île espagnole de Majorque regorgeait de jeunes touristes britanniques et français qui se seraient affrontés avec la police locale aux premières heures de dimanche pour ne pas avoir respecté les restrictions sur les coronavirus.

Selon le journal majorquin Ultima Hora, des touristes ont même jeté des bombes aérosols de poivre sur certains passants, l’un des moments les plus désagréables étant celui où un touriste britannique est apparemment monté sur le toit d’une voiture en marche et est tombé au sol. des compagnons ont encerclé le véhicule et ont commencé à le secouer violemment.

Les policiers ont été contraints d’intervenir, chargeant les jeunes qui se sont rapidement dispersés.

Certains d’entre eux se sont déplacés vers la plage où ils ont continué à boire jusqu’à ce que la police mette également un terme au comportement interdit.

Le gouvernement britannique a déploré et rejeté les émeutes de samedi soir.

Selon le journal local Ara Balears, le consul général du Royaume-Uni en Catalogne, en Aragon, en Andorre et aux Baléares, Lloyd Millen a déclaré : « C’est triste, mais il y en a beaucoup moins que les autres années.

“Une nuit comme celle-ci, c’est trop, nous n’en voulons pas.”

Il a ajouté que le gouvernement des Baléares “a fait un effort pour contrôler ce tourisme”.

n’ont pas à faire la quarantaine de quarante jours à leur retour en Angleterre.

Par mesure de précaution, cependant, les Britanniques revenant d’Espagne devraient subir un test PCR.

Les gouvernements des Baléares et britanniques travaillent ensemble pour prolonger la saison touristique jusqu’en novembre.

“Je n’ai jamais compris pourquoi la saison est si courte”, a-t-il déclaré, ironiquement qu’il fait plus froid dans son pays en automne et que de nombreux compatriotes seraient prêts à continuer à voyager dans les îles pendant l’automne.

M. Millen a également noté que la situation épidémiologique dans son pays s’améliore car le “secret” de l’ouverture est que la population se fait vacciner.

« Nous devons continuer à travailler pour maintenir des chiffres de vaccination élevés », a-t-il déclaré.

Le consul et la ministre conseillère de l’ambassade du Royaume-Uni en Espagne, Sarah Cowley, ont rencontré la Première ministre, Francina Armengol ce lundi au consulat pour discuter de la situation du coronavirus et des plans de l’exécutif des Baléares pour prolonger la saison.