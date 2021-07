Chaos alors que Toby largue Chloé pour la nouvelle fille Abigail ⋆ .

Les dernières minutes de Love Island ce soir étaient un pur chaos (Photo: ITV)

Love Island vient de diffuser son épisode le plus dramatique de la série 2021 jusqu’à présent et tout cela grâce au recouplage de Toby Aromolaran avec la nouvelle bombe Abigail Rawlings.

Chloe Burrows était en couple avec Toby, cependant, il a choisi de mettre un terme à leur romance après que l’arrivée d’Abigail a déclenché des tensions entre eux.

Après que Toby ait sauvé Abigail pendant le dumping, Hugo Hammond était le dernier garçon debout et a dû choisir entre sauver Chloé ou la nouvelle venue Georgia Townsend, avec qui il venait de mettre fin aux choses.

Annonçant sa décision, Hugo a déclaré: ” J’aimerais me mettre en couple avec cette fille parce que non seulement elle est hors de ce monde belle, elle est super intelligente, elle est drôle et chaque fois que je suis avec elle, je suis certainement à mon plus heureux.

“Si je suis tout à fait honnête, elle ne mérite pas d’être traitée comme elle l’a été au cours des dernières 24 heures et je crois fermement que beaucoup de ces tests sont des conneries complètes.”

Il a poursuivi: “Vous méritez quelqu’un qui est honnête et communique avec vous et qui sait ce qui pourrait arriver en ce qui concerne les choses à venir.”

Toby a sauvé Chloé du dumping (Photo: ITV)

Hugo a ensuite prononcé le nom de Chloé, envoyant Georgia faire ses valises.

Les autres insulaires ont été complètement abasourdis par les singeries, Faye Winter disant que le discours d’Hugo était «grossier».

Les téléspectateurs ont été consternés par les scènes à portée de main, l’un d’eux le qualifiant de “meilleur épisode de tous les temps”.

Toutes choses mises à part, c’était une télé-réalité INCROYABLE. C’est pourquoi vous devez vous en tenir à Love Island et investir même quand ça traîne. Ce sont ces moments incontournables qui font tout payer #LoveIsland – Jason Okundaye (@jasebyjason) 22 juillet 2021

Omg il y a tellement de choses à attendre avec impatience

FAYE, cette fille va devenir folle chez Hugo

Je pouvais déjà l’entendre brasser ð??????ð?????? #île d’amour – Ambs (@AmberRoseGill) 22 juillet 2021

Non, c’était 3 minutes chaotiques et je veux applaudir le producteur qui a donné à Hugo un shake protéiné et l’a encouragé à livrer ce magnifique combo de 2 pièces. Sauver votre fille et vous dissoudre dans le processus ? #LoveIsland pic.twitter.com/MkdWLBg66O – ade onibada (@SincerelyAde) 22 juillet 2021

“Toutes choses mises à part, c’était une télé-réalité INCROYABLE”, s’est enthousiasmé l’un d’eux. «C’est pourquoi vous devez vous en tenir à Love Island et investir même quand ça traîne. Ce sont ces moments incontournables qui font tout payer.

Faisant écho à un sentiment similaire, un autre a crié: ” IL A PRIS 3 SEMAINES, MAIS LOVE ISLAND A OFFICIELLEMENT COMMENCÉ LETS GOOOO. “

Plus: Love Island



Les téléspectateurs devront rester à l’écoute pour voir les retombées inévitables du dumping se jouer demain soir.

Prenez un sac de pop-corn, car les choses sont sur le point de devenir juteuses.

Love Island continue vendredi à 21h sur ITV2.

Vous avez une histoire ?

