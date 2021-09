Chaos au match de derby de Ligue 1 alors que les supporters de Lens courent sur le terrain à la mi-temps pour affronter les supporters de Lille

in

Les ennuis des supporters en France ont de nouveau fait surface avec un groupe de supporters de Lens affrontant leurs homologues lillois lors du choc de Ligue 1.

Le groupe de fans de Lens a organisé une invasion de terrain à mi-temps où ils ont affronté leurs supporters rivaux.

Les ennuis ont commencé à la mi-temps

Le football français a un gros problème avec les problèmes de fans

Lens et Lille sont des rivaux connus avec le match entre eux connu sous le nom de Derby du Nord (Northern Derby).

Cependant, ces scènes sont un triste acte d’accusation contre l’état du football français car elles ressemblent aux scènes de Nice le mois dernier où les fans ont pris d’assaut le terrain pour affronter les joueurs de Marseille.

Ce match a été annulé, cependant, Lens vs Lille a repris après un retard de 15 minutes.

Cependant, les autorités ont averti les fans que le jeu ne continuerait pas s’il y avait à nouveau des scènes comme celle-là.

La police s’est rapidement mobilisée pour disperser la foule

