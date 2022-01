Chaos de Covid alors que le personnel du NHS s’absente TRIPLE: l’armée appelée pour sauver les hôpitaux | Royaume-Uni | Des nouvelles

Les derniers titres de l’actualité sur le coronavirus le 4 janvier

Selon les dernières données, environ 39 142 membres du personnel aigu du Trust en Angleterre étaient absents en raison de la maladie ou de l’isolement de Covid le 2 janvier. Il s’agit d’une augmentation par rapport aux 24 197 enregistrés le jour de Noël. C’est aussi plus du double des 18 829 en décembre et plus que triplé des 12 240 employés le 12 décembre.

Les absences ont atteint leur pic dans le NHS juste avant le réveillon du Nouvel An avec 40 654 membres du personnel en congé pour des maladies liées à Covid.

Cela survient après que le Premier ministre Boris Johnson a admis que certains hôpitaux se sentiraient « temporairement submergés » par la vague Omicron.

Ceci malgré sa promesse de faire « tout ce qu’il faut » pour empêcher que le NHS ne soit submergé.

M. Johnson a ordonné aux forces armées de soutenir les services de santé alors qu’ils luttent contre l’augmentation des admissions à l’hôpital.

L’armée a appelé pour aider le NHS en raison d’une pénurie de personnel (Image: .)

Boris Johnson s’est engagé à ne pas submerger le NHS (Image: .)

Londres recevra 40 médecins militaires et 160 membres du personnel de service général pour faire face à la forte pénurie de personnel.

Le ministre de Londres, Paul Scully, a déclaré que le personnel militaire déployé dans la capitale serait un « mélange de médecins, de portage et de ce genre de choses » pour aider les hôpitaux.

Le commodore de l’air John Lyle a déclaré que l’armée avait répondu à plus de 400 demandes de soutien individuel de l’armée depuis mars 2020.

Plus de 1 000 personnes ont été déployées pour soutenir le programme de rappel.

Le NHS en crise en raison de la pénurie de personnel et de l’augmentation des cas de Covid (Image: .)

Il a ajouté que les patients pouvaient voir un « effectif principalement du NHS » soutenu par du personnel portant un uniforme de l’armée et un équipement de protection.

Le chef de la direction de la Confédération du NHS, Matthew Taylor, a déclaré que les troupes « aideraient de différentes manières selon qu’elles sont ou non cliniquement qualifiées, donc évidemment si les gens ont des compétences médicales, alors ils peuvent être utilisés dans des milieux cliniques ».

Le président du conseil de la British Medical Association, le Dr Chaand Nagpaul, a déclaré à Sky News qu’il était important que « le gouvernement n’attende pas pour surmonter cela, car chaque jour des gens souffrent ».

Le NHS est extrêmement tendu en raison de l’augmentation des cas d’Omicron, avec près de 3 000 lits de soins intensifs et de soins aigus généraux fermés.

Cas Covid au Royaume-Uni (Image: Express)

La directrice du Royal College of Nursing pour l’Angleterre, Patricia Marquis, a déclaré: « Le gouvernement ne peut plus nier la crise du personnel dans le NHS.

«Le Premier ministre et d’autres ne peuvent plus ignorer les questions sur la capacité du personnel du NHS à fournir des soins sûrs.

« Une fois que l’armée a été recrutée, vers qui le gouvernement se tourne-t-il ensuite pour tenter de « surfer » sur la vague plutôt que de s’en occuper ?

« Le personnel infirmier pourrait apprécier toute aide supplémentaire au travail en ce moment, mais nous devons savoir que le gouvernement ne compromet en aucune façon les normes des patients et des professionnels. »

NHS débordé (Image: .)

Le directeur médical national du NHS, le professeur Stephen Powis, a déclaré: «Omicron signifie plus de patients à traiter et moins de personnel pour les traiter.

« En fait, environ 10 000 collègues de plus à travers le NHS étaient absents chaque jour la semaine dernière par rapport aux sept jours précédents et près de la moitié de toutes les absences sont désormais dues au covid.

« Bien que nous ne connaissions pas l’ampleur de l’impact potentiel de cette nouvelle souche, il est clair qu’elle se propage plus facilement et, par conséquent, les cas de covid dans les hôpitaux sont les plus élevés depuis février de l’année dernière – empilant encore plus pression sur le personnel qui travaille dur.

Les cas de Covid montent en flèche à Londres (Image: .)

«Ces employés s’intensifient comme ils le font toujours; répondre à un quart de plus d’appels 111 la semaine dernière que la semaine précédente, faire face à un nombre croissant d’appels d’ambulances et travailler en étroite collaboration avec des collègues des services sociaux pour sortir les gens de l’hôpital en toute sécurité.

« Vous pouvez nous aider à vous aider en vous assurant que vous êtes vacciné contre le covid.

«Et comme cela a été le cas tout au long de la pandémie, si vous avez un problème de santé, veuillez vous rendre au 111 en ligne et appeler le 999 lorsqu’il s’agit d’une maladie potentiellement mortelle – le NHS est là pour vous.»

PLUS À VENIR…