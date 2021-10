Chaos de Covid: un médecin exige la fin des tests de masse dans les écoles – « Chaos inutile ! » | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Dr Camilla Kingdon, présidente du Royal College of Pediatrics and Child Health, a déclaré au Telegraph que le régime actuel de deux tests de flux latéral par semaine devrait être supprimé. Mme Kingdon a déclaré: « Vous demandez à des enfants en parfaite santé de subir un test, avec le potentiel d’être exclus [from school], il y a juste une réelle inquiétude que nous augmentions un niveau de chaos dans le système qui est inutile. »

Alors que les écoles de toute l’Angleterre continuent d’imposer deux tests de flux latéral par semaine, elles ont abandonné pratiquement toutes les autres restrictions Covid en juillet.

Cependant, avec l’augmentation des cas, beaucoup s’attendent à ce que des mesures soient réintroduites pour garantir que les élèves restent à la maison si leur frère ou sœur a contracté le virus.

L’Office for National Statistics a révélé que si les cas parmi les personnes de 12 ans ou plus restent stables, le nombre d’écoliers de 7 à 11 ans qui contractent COVID-19 a augmenté.

Le MailOnline ajoute que les enfants âgés de 10 à 14 ans avaient leur taux d’infection le plus élevé en Angleterre au cours de la semaine précédant le 12 octobre, le pays enregistrant 1 647 cas pour 100 000 personnes.

Des données récentes ont également révélé que plus de 200 000 élèves, ce qui équivaut à environ un élève sur 40, ont eu des absences de l’école liées au COVID-19 au cours de la dernière semaine de septembre.

L’ancien chef du Parti conservateur Iain Duncan-Smith a fait pression sur le gouvernement pour qu’il « repense » sa « politique de panique sur les écoles ».

Il a depuis été rejoint par trois autres députés conservateurs qui ont contesté les plans de test du gouvernement.

La députée de Penistone et Stocksbridge, Miriam Cates, a déclaré que les tests de masse sur grand format n’étaient « qu’un autre exemple de traitement des enfants comme des citoyens de seconde classe ».

Karl McCartney, député de Lincoln, a également déclaré au Telegraph : « De plus en plus de parents à travers le pays commencent à dire que ce n’est pas une bonne chose à faire et certainement pas deux fois par semaine.

« C’est une imposition sur leur vie et leurs libertés, et cela les traite différemment des adultes. »

Un porte-parole du gouvernement a déclaré que les tests de masse du Telegraph à l’école étaient en cours de révision dans le cadre du plan d’hiver.

L’examen a conclu qu’il s’agissait d’un « outil précieux pour minimiser les perturbations » et qu’il restera utilisé jusqu’aux vacances de Noël.