Chaos de la circulation du M56 : retards énormes après un accident de plusieurs véhicules – fermetures en place | Royaume-Uni | Nouvelles

L’incident s’est produit en direction est entre les jonctions 14 pour Chester Services et 12 pour Runcorn près de Cheshire. Les rapports suggèrent qu’il y a quatre voitures et une camionnette impliquées dans une fermeture à deux voies en place autour de la scène.

Un porte-parole de National Highways a déclaré qu’il y avait actuellement des retards allant jusqu’à 90 minutes et 8,2 miles de congestion.

Ils ont déclaré: “Il y a de graves retards sur le M56 en raison d’une collision entre plusieurs véhicules qui s’est produite entre J14 et J12.

“Le groupe de police de l’autoroute du Nord-Ouest est sur les lieux avec d’autres services d’urgence.

“Toutes les voies sont bloquées en ce moment pour faciliter le travail des services d’urgence sur place, la circulation passe sur la bande d’arrêt d’urgence.

“Les retards sont de 90 minutes au-dessus du temps de trajet normal, il y a environ 8,2 miles de congestion avant l’incident.”

L’unité des routes et de la criminalité de la police du Cheshire et les autoroutes nationales étaient sur les lieux vers 14 h 30 vendredi.

A 16h29, ils ont partagé sur Twitter “l’accident de la circulation a été résolu”.

Mais ils ont également ajouté: «Cependant, il y a maintenant une fermeture des voies 1 et 2 pour un camion-citerne en panne plus loin.

« Toutes nos excuses pour tout inconvénient. »

S’adressant à Cheshire Live, un porte-parole de la police de Cheshire a partagé qu’un homme avait été blessé dans l’accident.

Ils ont déclaré: “À 13 h 37, le vendredi 17 septembre, la police a été appelée pour signaler une collision entre plusieurs véhicules sur la M56 en direction est entre les jonctions 12 et 14.

“La police, les pompiers et l’ambulance se sont rendus sur les lieux et ont découvert qu’il y avait eu une collision impliquant un certain nombre de véhicules, dont une fourgonnette Ford Transit argentée, une Ford Fiesta noire, une BMW 320D bleue, une fourgonnette Toyota blanche, une Ford Galaxy noire et une blanche Mazda3.

“Une personne a été blessée à la suite de l’incident.

“L’homme a été extrait de son véhicule par les pompiers de Cheshire et emmené à l’hôpital général du district de Warrington.”

