Chaos de la circulation sur la M25 – voies fermées après que le véhicule a pris feu près de l’aéroport d’Heathrow | Royaume-Uni | Nouvelles

Un véhicule a pris feu ce matin sur la M25, forçant la fermeture de trois des quatre voies sur la chaussée dans le sens inverse des aiguilles d’une montre de la London Orbital Motorway près de la jonction avec l’aéroport d’Heathrow. Deux voies restent fermées. Il y a une circulation dense sur le chemin de la jonction M4, mais les conditions devraient revenir à la normale plus tard ce matin.

Le service de voyage et de circulation Inrix a déclaré: « Deux voies fermées et circulation en file d’attente en raison d’un incendie de voiture sur la M25 dans le sens inverse des aiguilles d’une montre après J14 A3113 Airport Way (Heathrow).

« Congestion vers J15 (échangeur M4).

« Les voies un et deux (sur quatre) sont fermées.

« Trois camions de pompiers sont sur les lieux et ont maintenant éteint la voiture. »

Seule une voie sur quatre reste fermée.

Il n’y a plus de longues files d’attente mais le trafic continue d’être lent.

Inrix déclare : « Une voie fermée et la circulation ralentie en raison de travaux de récupération et d’un incendie de voiture sur la M25 dans le sens inverse des aiguilles d’une montre après J14 A3113 Airport Way (Heathrow).

« La voie un (sur quatre) est fermée. »

Un trafic normal est prévu entre 9h30 et 9h45.

PLUS À VENIR