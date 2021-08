Highways England a confirmé que la M6 dans le Cheshire était fermée en direction sud entre J20 Lymm Interchange, M56 et J19 Knutsford A556 en raison d'”une collision à quatre véhicules impliquant deux camions, une voiture et une camionnette”. De plus, la barrière centrale a été endommagée et ce que Highways England a appelé un “grand déversement de diesel” qui devra être nettoyé. Les automobilistes doivent redescendre à J20 avec des déviations en place.

PLUS À VENIR