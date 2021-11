Chaos de l’arène O2 : une vidéo dramatique montre des fans fracassant des barrières alors que le lieu « examine la sécurité » | Royaume-Uni | Nouvelles

La vidéo a capturé les scènes chaotiques à l’O2 Arena dimanche qui ont montré des essaims de personnes passant devant le personnel de sécurité et les portes pour entrer dans l’arène principale. Les travailleurs n’ont pas réussi à arrêter les foules qui voulaient désespérément voir la tournée «Made in Lagos» de Wizkid alors que les patrons revoyaient les événements. Cela fait suite aux scènes du festival Astroworld de Travis Scott qui ont vu 10 personnes mourir et aux scènes choquantes de la finale de l’Euro 2020 qui ont vu des fans de football tenter d’entrer de force à Wembley.

Des images partagées par le compte Twitter @98Toks montraient de grandes foules envahissant l’O2 Arena alors que le personnel tentait désespérément de les retenir.

Les barrières de sécurité ont également été détruites avec des foules cherchant des moyens d’entrer dans la zone principale.

Un détecteur de métaux a été renversé avec la vidéo montrant également une femme poussant un agent de sécurité.

Les patrons de l’événement ont publié de nouveaux conseils pour les émissions restantes de Wizkid cette semaine et ont exhorté les gens à arriver tôt pour passer les contrôles de sécurité.

Un porte-parole de la salle a déclaré : « Hier soir, une violation du cordon de sécurité à l’entrée de l’arène s’est produite et, par conséquent, un certain nombre de fans dans la file d’attente ont pu entrer dans la salle.

« La situation a été rapidement contenue par le personnel et l’incident a été résolu.

« La salle révise les procédures de sécurité pour les spectacles restants cette semaine et conseille aux fans d’arriver tôt pour les contrôles de sécurité demain soir et à nouveau mercredi. »

Le stade de Wembley a également été victime de fans tentant de s’introduire lors de la finale de l’Euro 2020 avec des images montrant le personnel luttant pour maintenir l’ordre.

Des images ont également montré des fans sans billet attaqués par des participants qui ont tenté d’aider la sécurité avec la violation.