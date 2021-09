Chaos de l’essence: les conducteurs de voitures électriques ‘Smug’ narguent les automobilistes forcés de faire la queue pour l’essence | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Et l’observation d’un député travailliste selon laquelle il était « content d’être passé à l’électrique » a incité un utilisateur de Twitter à observer : « Il y a de la suffisance, et il y a de la suffisance ‘J’ai une voiture électrique’. Pendant ce temps, de nouvelles recherches ont révélé une augmentation massive des ventes de véhicules électriques ce mois-ci par rapport à l’année dernière.

Le chaos aux pompes s’est poursuivi sans relâche pendant la nuit, avec des stations-service dans de nombreuses régions du pays à sec.

Les ministres ont rejeté aujourd’hui les critiques selon lesquelles Boris Johnson n’a pas réussi à mobiliser l’armée assez rapidement, la crise du carburant montrant peu de signes de ralentissement.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré que l’ordre aux troupes de commencer à se préparer à prendre en charge les livraisons était la 18e mesure distincte prise par le gouvernement depuis le printemps pour atténuer la pression sur les approvisionnements.

Cependant, il a admis que le Brexit avait “sans aucun doute” été un facteur dans les problèmes actuels avec une pénurie continue de chauffeurs de camion.

De nombreux utilisateurs de Twitter ont profité de l’occasion pour frotter le sel dans la plaie, partageant de nombreux mèmes mettant en vedette Tom Cruise, Leonardo Di Caprio et même Kermit the Frog et sous-titrés: “Propriétaires de voitures électriques en ce moment”.

Tanmanjeet Singh Dhesi, député travailliste de Slough, a tweeté : « En voyant les longues files d’attente et les pompes à essence fermées, je suis content d’être passé l’année dernière à la voiture électrique.

JUST IN: Chaos de la crise du carburant – Les conducteurs “égoïstes” sont sauvages après la frénésie

Cependant, M. Dhesi n’était pas sans ses partisans.

Claire Wright a posté: «Je pensais qu’un VE était inabordable, mais lorsque vous tenez compte des coûts de fonctionnement, ou du manque de coûts, mon nouveau VE revient au même prix (sur un PCP de 4 ans) que l’achat d’une voiture à essence automatique de 3 ans (j’ai arthrose).

« J’économise maintenant 150 £ sur l’essence et la « taxe sur les voitures ». Regardez la situation dans son ensemble.

Pendant ce temps, les ventes et l’intérêt pour les voitures électriques se sont intensifiés au milieu de la crise actuelle à travers le Royaume-Uni, une entreprise enregistrant une augmentation de 228,57% de ses ventes ce mois-ci par rapport à la période équivalente en 2020.

Un porte-parole de LeaseElectricCar.co.uk a déclaré que la société avait enregistré un nombre record de demandes de renseignements ces derniers jours.

Il a expliqué : « Il y a beaucoup d’incertitude parmi les automobilistes à l’heure actuelle sur la situation de l’essence et du diesel.

«De nombreux conducteurs à travers le Royaume-Uni ont passé beaucoup de temps au cours de la semaine dernière à rechercher des stations-service ouvertes pour acheter du carburant.

«Avec les difficultés actuelles, cela rend le concept de possession ou de location d’une voiture électrique encore plus attrayant, car les gens ne dépendraient pas d’une pompe à essence ou diesel pour se déplacer et effectuer des trajets critiques.

“Pour ces raisons, il n’est peut-être pas surprenant que de plus en plus de gens envisagent les voitures électriques.”

Il y a actuellement environ 300 000 voitures entièrement électriques ou véhicules électriques à batterie (BEV) sur les routes britanniques actuellement, avec 600 000 modèles rechargeables et hybrides (PHEV).