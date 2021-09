Chaos de l’Ordre d’Orange : le SNP accusé d’avoir laissé le “cancer” se développer après que des voyous ont lancé des fusées éclairantes sur des marches | Politique | Nouvelles

La police écossaise a procédé à plusieurs arrestations après que des “chants racistes et sectaires” aient eu lieu lors de marches oranges qui ont fermé les rues de Glasgow et conduit à la condamnation du sectarisme anti-catholique. Un groupe de cinq jeunes hommes a également été capturé par des habitants abasourdis lançant des feux d’artifice et des feux d’artifice alors qu’ils piétinaient le toit d’un lieu de Glasgow.

Des milliers de personnes ont participé à des cortèges qui ont fermé les routes du centre-ville et suscité des contre-manifestations.

Jusqu’à 800 policiers ont été déployés pour gérer l’événement, qui a vu des marches se dérouler dans le centre-ville et devant les églises catholiques.

Des membres de Call It Out, un groupe de campagne qui s’oppose au sectarisme anti-irlandais et anti-catholique, ont organisé des veillées devant les églises sur les routes.

Maintenant, Lord McConnell, ancien premier ministre d’Écosse, a exhorté les ministres du gouvernement écossais à sortir la tête du sable.

Lord McConnell pendant son mandat entre 2001 et 2007 a mené une répression contre le sectarisme.

Le pair travailliste a réuni des églises, des policiers et des clubs de football lors de sommets pour tenter d’apporter des changements et a mené une campagne nationale contre la haine religieuse.

Mais depuis l’arrivée au pouvoir du SNP en 2007, Lord McConnell a déclaré : « Je suis vraiment déçu que les progrès que nous faisions entre 2002 et 2007 aient été annulés par mes successeurs.

Dans un appel direct au Premier ministre Nicola Sturgeon, il a ajouté : « Ceux qui ont le pouvoir, à tous les niveaux, doivent utiliser leur pouvoir pour attaquer la culture de la peur et de la haine.

« Le premier ministre doit reconvoquer les sommets, exiger des actions dans le football, les défilés et autres domaines qui nous divisent, et unir l’Écosse pour dire « non plus » ensemble.

“Pour y parvenir, les dirigeants doivent s’engager avec toutes les parties et être prêts à rester engagés sur le long terme pour l’éradiquer correctement.”

Jim McHarg, grand maître de la Grand Orange Lodge of Scotland, a déclaré qu’il ne voyait pas de sectarisme dans ce pays et que l’organisation n’était pas anti-catholique.

En réponse, le gouvernement écossais a déclaré qu’il ferait tout son possible pour lutter contre les préjugés et qu’il travaillerait à l’élaboration d’une nouvelle stratégie contre les crimes haineux qui sera publiée l’année prochaine.

En 2018, un prêtre catholique a été attaqué à l’extérieur de l’église Saint-Alphonse dans la ville alors qu’une marche orange défilait.