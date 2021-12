Chaos de l’UE alors que les manifestants lancent des gaz lacrymogènes devant le siège de la Commission européenne | Monde | Nouvelles

Des foules se sont rassemblées aujourd’hui à Bruxelles pour protester contre les passeports vaccinaux Covid à travers le bloc. Le journaliste local Justin Stares a rapporté que la police locale utilise des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser les manifestants. Partageant des mises à jour sur la manifestation, il a tweeté: « La police utilise des gaz lacrymogènes pour nettoyer les rues près de la Commission européenne », ajoutant: « C’est maintenant assez chaotique. »

Dans un reportage d’une rue voisine, il a écrit: « S’ils gazent des gaz lacrymogènes, les gens de la rue pourraient être blessés »

Il a également déclaré que les canons à eau étaient « constamment utilisés ».

L’UE a introduit son certificat numérique Covid en juillet et est disponible pour toute personne qui a reçu deux doses du vaccin ou qui s’est rétablie du virus.

Tous les États membres de l’Union européenne et les pays associés à l’espace Schengen – Islande, Suisse, Norvège et Lichtenstein – mettent en œuvre le pass.

Pendant ce temps, vendredi, les restrictions en Belgique ont été renforcées pour la troisième semaine consécutive, lorsque le Premier ministre belge Alexander De Croo a annoncé que les jardins d’enfants et les écoles primaires fermeraient une semaine plus tôt pour les vacances de Noël et que les enfants doivent porter des masques à partir de six ans. .

Le pays a déjà fermé des boîtes de nuit et a obligé les gens à travailler à domicile dans le cadre d’un effort pour freiner les cas de COVID-19.

Les bars et les restaurants doivent également fermer à partir de 23 heures et les événements organisés à l’intérieur doivent être assis.

Les réunions privées, outre les mariages et les funérailles, sont interdites.

M. De Croo a déclaré que 40% des lits de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 et que les gens ne recevaient pas le traitement dont ils avaient besoin, « une situation qui ne peut être tolérée ».

MISES À JOUR À SUIVRE…