Chaos de voyage de la veille de Noël alors que les Britanniques ont frappé avec des grèves ferroviaires et des vols annulés

Les Britanniques ont été confrontés à des perturbations dans les aéroports et les gares du Royaume-Uni (Photo: EPA; Zenpix)

Les Britanniques désespérés de rentrer chez eux pour Noël ont été frappés par un triple coup dur de perturbations de vol, d’annulations de trains et d’embouteillages sur les autoroutes.

Les passagers des compagnies aériennes ont accusé les patrons des principaux aéroports tels que Heathrow, Gatwick et Manchester de leur causer de la misère lorsqu’ils volaient et arrivaient en Grande-Bretagne.

Les voyageurs ont déclaré sur les réseaux sociaux qu’ils attendaient depuis plus de trois heures pour passer le contrôle des passeports avec peu de personnel des forces frontalières sur place pour les aider.

Une personne a tweeté à propos d’Heathrow : » Le vol de mon frère a atterri à 11 h 06. Il est maintenant 13h45, et il fait toujours la queue pour passer l’immigration, et il pense qu’il lui faudra encore une heure !!!’

Un autre a déclaré: «Après ma file d’attente d’une heure et 45 minutes à l’immigration du terminal 3 d’Heathrow, j’ai commencé à me demander si l’inutile Border Force était absent à Douvres. Littéralement, 4 fenêtres sur environ 35 étaient ouvertes (l’auto-enregistrement n’est pas disponible).

Les voyageurs ont déclaré sur les réseaux sociaux qu’ils attendaient depuis plus de trois heures pour passer le contrôle des passeports à Heathrow



Il y avait aussi d’énormes files d’attente à l’aéroport de Manchester (Photo : ZENPIX LTD)

Un troisième a fulminé: ‘@Gatwick_Airport est une blague absolue. Ils ne déplacent même pas notre file d’attente et le décollage est dans moins de 2 heures.

Des images choquantes montraient des centaines de clients entassés dans des voies avec leurs bagages en attendant d’être traités par les autorités.

Le compte Twitter d’Heathrow s’est excusé pour la gêne occasionnée en tweetant : » Border Force connaît actuellement des retards dans le traitement des passagers à la frontière britannique.

« Nous nous excusons pour tout inconvénient causé et continuerons à soutenir la Force frontalière là où nous le pouvons. Si vous avez besoin d’une assistance urgente, veuillez demander de l’aide au collègue le plus proche.’

Les gares étaient également bondées car les passagers étaient confrontés à des retards et des annulations en raison d’actions revendicatives et de pénuries de personnel.

CrossCountry, qui exploite des trains depuis l’Écosse et le nord de l’Angleterre via les Midlands vers le sud du Pays de Galles et le sud de l’Angleterre, a annulé des dizaines de services en raison d’une grève des membres du syndicat RMT.

La société n’exploite aucun train la veille de Noël entre Aberdeen et Édimbourg ; Glasgow Central et Édimbourg ; Derby et Nottingham ; Aéroport de Leicester et Stansted ; Cheltenham Spa et Cardiff Central ; Newton Abbot et Paignton ; ou Plymouth et Penzance.

Voyageurs dans une gare ferroviaire très fréquentée de Londres Euston (Photo : EPA)



Les services ferroviaires à travers le pays ont été retardés et annulés (Photo: .)

Des centaines d’autres trains ont également été annulés à travers la Grande-Bretagne en raison de pénuries de personnel liées à la pandémie, les entreprises ferroviaires Avanti West Coast, Northern, ScotRail, TransPennine Express et Greater Anglia étant toutes touchées.

Voyager en voiture n’est pas beaucoup plus facile, les routes étant censées connaître leur période de fête la plus achalandée depuis cinq ans, les gens voyageant pour retrouver leur famille.

La veille de Noël est tombée sur une Frida pour la première fois depuis 2010, ajoutant une pression supplémentaire sur le système de la part de ceux qui devaient faire une semaine de travail complète avant de commencer leur voyage de retour.

Le RAC avait averti qu’il s’agirait d’un « vendredi festif frénétique » avec environ 5,3 millions de voyages effectués par des personnes embarquant pour des nuitées ou des excursions d’une journée.

Les routes devaient être les plus fréquentées entre 11h et 14h, les pires problèmes étant prévus sur le tronçon de 10 milles de l’A303 à travers le Wiltshire entre Amesbury et la jonction A36.

C’est une différence marquée par rapport à l’année dernière, lorsqu’une grande partie du pays était plongée dans des restrictions qui interdisaient ou limitaient les voyages et le mélange avec différents ménages.

De nombreuses personnes quittant Londres auraient été bloquées dans la capitale l’année dernière en raison de restrictions de verrouillage de niveau quatre (Photo: EPA)



Mais Covid appelle toujours des perturbations avec des milliers de vols annulés dans le monde (Photo: USA)

Cependant, Covid perturbe toujours de nombreuses personnes au milieu d’une augmentation des infections à Omicron dans le monde.

Les passagers rentrant chez eux pour Noël ont été touchés par des perturbations dans le monde entier après que les compagnies aériennes ont annulé des milliers de vols.

La vague d’annulations de la veille de Noël est survenue alors que la nouvelle variante qui se répandait rapidement signifiait que les transporteurs n’étaient pas en mesure de doter leurs vols.

Le site Web de la société de suivi des vols FlightAware a montré que 2 175 vols dans le monde avaient été supprimés la veille de Noël – une journée généralement chargée pour voyager.

Les compagnies aériennes aux États-Unis ont annulé plus de 400 vols combinés la veille de Noël et retardé au moins 1 000 autres en raison d’un manque de personnel.

Alors que de nombreuses personnes tentent désespérément de rentrer chez elles. des milliers de personnes au Royaume-Uni seront obligées de passer Noël seules en raison de la capture de Covid.

Un total de 766 000 personnes à travers le Royaume-Uni ont été testées positives pour le virus depuis le 16 décembre – la date limite pour sortir de la quarantaine à temps.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();