Chaos du voyage de la veille de Noël : la Grande-Bretagne paralysée par l’enfer de la gare et de l’aéroport | Royaume-Uni | Des nouvelles

Plusieurs opérateurs ferroviaires appliquent déjà des horaires considérablement réduits avec un membre du personnel sur 10 absent en raison d’une maladie et d’un auto-isolement alimentés par l’augmentation des cas de la variante Omicron. CrossCountry, qui exploite des services à travers la Grande-Bretagne, notamment dans les West Midlands, les East Midlands, le Yorkshire et le Nord-Est, a confirmé que ceux-ci seraient touchés par une action revendicative du RMT (The National Union of Rail, Maritime and Transport Workers).

Pendant ce temps, de longs embouteillages ont été signalés sur la M25 à la suite de fermetures de voies et d’un véhicule en panne, tandis que les aéroports signalaient sept fois plus de passagers que l’année dernière et d’énormes files d’attente.

L’annulation des services de train par les opérateurs à travers la Grande-Bretagne en raison de pénuries de personnel liées à la pandémie se poursuit, avec LNER, CrossCountry, Avanti West Coast, Northern, ScotRail, Southern, Thameslink et TransPennine Express parmi les personnes touchées.

Cela implique une combinaison d’annulations planifiées et à court terme.

Le syndicat des chemins de fer, de la mer et des transports (RMT) a déclaré qu’une grève de ses membres qui sont les directeurs de train et les conducteurs principaux de CrossCountry est « solidement soutenue dans tous les dépôts ».

L’action signifie que l’entreprise propose un service fortement réduit vendredi.

Cela signifie que ses trains ne circulent pas entre Aberdeen et Édimbourg ; Glasgow Central et Édimbourg ; Derby et Nottingham ; Aéroport de Leicester et Stansted ; Cheltenham Spa et Cardiff Central ; Newton Abbot et Paignton ; ou Plymouth et Penzance.

Pour aggraver les choses, Network Rail s’apprête à lancer 370 projets d’ingénierie sur les chemins de fer, ce qui perturbera également les services.

L’aéroport d’Heathrow sera coupé du réseau ferroviaire et du métro le jour de Noël et le lendemain de Noël en raison du travail simultané de Network Rail et Transport for London.

Pendant ce temps, l’AA a estimé qu’il y aurait 17,8 millions de voitures sur les routes du Royaume-Uni vendredi, alors que les conducteurs effectuant des voyages d’agrément et des voyages pour acheter des cadeaux le soir de Noël se disputent l’espace routier avec les navetteurs.

Les pires files d’attente devaient avoir lieu dans le Wiltshire sur l’A303 entre West Solstice Park et l’A36, selon le RAC et le fournisseur d’informations sur le trafic Inrix.

Les autoroutes nationales ont signalé une congestion « grave » sur la M6 entre les jonctions 5 et 6 près de Birmingham à 11h30.

Sur la M25, des véhicules en panne ont provoqué de longues files d’attente dans le sens inverse des aiguilles d’une montre entre J22 (St. Albans) et J21A, et J24 (Potters Bar/Barnet/Enfield) et J23 (A1 (M) J1/Barnet) vendredi soir.

En ce qui concerne les aéroports britanniques, plusieurs utilisateurs de Twitter ont partagé des images et des séquences d’énormes files d’attente au contrôle des passeports.

Un arrivé a tweeté : « Avons-nous besoin de quatre heures et demie pour entrer à la frontière britannique ?

« Le pire sentiment @HeathrowAirport ».

Çagatay Gunay a ajouté : « Je me demande pourquoi il n’y a que quelques agents travaillant au contrôle des passeports @HeathrowAirport @ukhomeoffice.

« Les personnes ayant des problèmes de santé vivent des moments très difficiles en attendant des heures là-bas. Cela me fait penser à quels sont nos droits légaux et qui est responsable des urgences sanitaires. »

Le compte officiel de l’aéroport d’Heathrow a répondu : « La Force frontalière connaît actuellement des retards dans le traitement des passagers à la frontière britannique.

« Nous nous excusons pour tout inconvénient causé et continuerons à soutenir la Force frontalière là où nous le pouvons. Si vous avez besoin d’une assistance urgente, veuillez demander de l’aide au collègue le plus proche.

Gatwick était également dans la ligne de mire, avec Glenn Hallam postant : « Premièrement, dirigé de la file d’attente d’embarquement pour excès de vitesse vers une ligne plus lente, bien qu’ayant payé pour ce service.

« Conséquences ? Manquer notre salon a aussi payé. Deuxièmement, arrivez à #Prague, pas de bagages – Joyeux Noël ! »

Gatwick a répondu: « Désolé d’apprendre le retard. Veuillez nous donner tous les détails sur ce qui s’est passé à la sécurité ici afin que nous puissions enquêter. »

David Kelly a également signalé des problèmes à l’aéroport de Manchester, expliquant: « Je suis descendu d’un vol de Dublin le 21 et mon sac n’était pas sur le carrousel que j’ai rempli un formulaire et je n’ai toujours rien reçu.

« J’ai besoin d’un numéro de référence pour la compagnie aérienne, que diable se passe-t-il, cela fait suite à la débâcle du 18. Aidez qui que ce soit. »

Express.co.uk a contacté les aéroports d’Heathrow, Gatwick et Manchester pour commentaires.