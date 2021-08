Chaos en France alors que la police ouvre le feu dans une rue animée en plein jour – les spectateurs sont terrifiés

Ondulation (XRP) Ripple s’oppose à la demande de la SEC d’accéder aux messages Slack des employés Ripple a repoussé la demande de la Securities and Exchange Commission des États-Unis d’accéder à plus d’un million de messages Slack partagés par ses employés. Ripple veut que la motion de la SEC soit refusée L’équipe juridique représentant Ripple […] More