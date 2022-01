Chaos GMB alors que Ben Shephard et Kate Garraway s’excusent pour des erreurs techniques

Good Morning Britain a été confronté à un chaos vendredi matin, Kate Garraway et Ben Shephard étant contraints de s’excuser pour des problèmes techniques.

La paire a révélé au début de l’émission que quelqu’un dans le studio avait renversé une tasse de café sur la table de mixage, entraînant l’apparition de diapositives au mauvais moment.

Au début de l’exposition, Ben a admis: « Nous avons un problème », avant de demander à Kate: « Avez-vous été dans la galerie? »

« Quoi, parce que tout va mal ? » elle a demandé.

« Quelqu’un a renversé quelque chose sur notre table de mixage et l’un des boutons ne cesse de se bloquer. Ainsi, de temps en temps, des choses étranges apparaîtront à l’écran », a-t-il révélé.

Prouvant le point de Ben, une diapositive de nouvelles est apparue trop tôt, la star s’empressant de blâmer son co-présentateur.

Kate a insisté sur le fait que cela n’avait rien à voir avec elle, mais a révélé que quelque chose de très similaire s’était produit lorsqu’elle a commencé à la radio Smooth, la star réussissant à verser un latte à la vanille entier sur la table de mixage.

Ben n’a pas tardé à blâmer Kate – mais elle a insisté sur le fait que ce n’était pas de sa faute (Photo: ITV)

Heureusement, Charlotte Hawkins était sur l’affaire, la star se faisant appeler » Mme Hinch » et partant nettoyer le bureau pendant une pause publicitaire, ce qui a semblé résoudre le problème.

Si vous voulez un travail à faire !

Ce n’est pas la première fois que GMB est confronté à des problèmes techniques, les téléspectateurs ayant déjà vu la mauvaise mise à jour de l’actualité.

Kate a admis que quelque chose de très similaire lui était arrivé à la radio Smooth (Photo: GC Images)

Pendant ce temps, bien que le programme se poursuive généralement pendant la période des fêtes, cette fois, il a été décidé que GMB ne serait pas diffusé pendant la semaine de Noël en raison des craintes de Covid-19.

Une source a déclaré au Sun à l’époque: » C’est presque du jamais vu, de perdre une semaine entière d’une émission phare comme celle-ci. Cela montre simplement à quel point tout le monde est alarmé au sein du réseau et sur l’émission elle-même.

Plus : Bonjour la Grande-Bretagne



«Nous avons même diffusé au plus fort de la pandémie, mais dernièrement, cela devient presque impossible avec des pénuries de personnel et des craintes que la période de Noël ne déraille pour tout le monde.

« J’espère que les choses reviendront à la normale au début de la nouvelle année – c’est un coup dur pour le réseau, et pour la publicité aussi. »

Good Morning Britain est diffusé en semaine à 6 heures du matin sur ITV.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Kate Garraway applaudie par ses co-stars alors qu’elle revient à Good Morning Britain après MBE



PLUS : Eamonn Holmes se moque des chiffres d’audience de Good Morning Britain alors que l’émission GB News est saluée par les fans





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();