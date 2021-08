Chaos lors du match suspendu Nice vs Marseille alors que les fans prennent d’assaut le terrain pour combattre les joueurs après que Dimitri Payet a été frappé avec une bouteille de la foule

in

Le choc de Nice avec Marseille a été suspendu après que le choc de la Ligue 1 a sombré dans le chaos lorsque les fans ont pris d’assaut le terrain pour combattre les joueurs.

L’équipe locale gagnait 1-0 lorsque le chaos a éclaté lorsque la star marseillaise Dimitri Payet a été frappée par une bouteille lancée de la foule.

.

Payet était naturellement furieux de ce qui s’est passé

.

Les choses ont dégénéré très, très rapidement

bt sport

Le terrain était bientôt plein d’envahisseurs de terrain

Un Payet furieux a lancé la bouteille dans la foule, tandis que les coéquipiers Matteo Guendouzi et Alvaro Gonzalez ont riposté aux supporters niçois.

Certains des fans ont répondu en courant sur le terrain pour essayer de combattre les joueurs.

Malgré tous les efforts des stadiers, nombre d’entre eux sont arrivés sur le terrain et l’arbitre n’a eu d’autre choix que de suspendre le match.

Des membres du personnel des deux côtés se sont également impliqués, l’un d’eux étant même montré en train de pousser l’un des envahisseurs de terrain sur le gazon.

.

Les deux groupes de joueurs ont été impliqués dans la mêlée

.

L’entraîneur marseillais Jorge Sampaoli a coupé une figure très animée lors de l’incident

.

La police anti-émeute a été obligée de calmer les choses

Scènes de folie en Ligue 1 😱 Dimitri Payet a été touché par un missile lancé depuis la foule, et lorsqu’il l’a renvoyé, tout a commencé… Le match a été suspendu alors que le chaos s’installait sur le terrain, les managers s’impliquant même ! pic.twitter.com/Skk7VoLoIa — 🇮🇹 Regardez la Serie A sur BT Sport Football 🇮🇹 (@btsportfootball) 22 août 2021

Les médias français rapportent que les joueurs marseillais ne veulent pas terminer le match, cependant, Amazon affirme que les autorités locales ont donné le feu vert pour que le match se poursuive. La décision revient à la Ligue de Football Professionnel.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

Pour les dernières nouvelles, les opinions d’experts et les opinions sur tous les plus grands sujets de discussion dans le sport, connectez-vous à talkSPORT.

Vous pouvez écouter en direct sur le site ICI, via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent ou sur 1053 ou 1089 AM.