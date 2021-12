Chaos lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions : toutes les mises à jour

Eh bien, c’était un gâchis complet, et le couvrir en temps réel était toute une expérience. Pour le bien de la postérité, nous, ici à BFW, avons rassemblé toutes nos histoires sur le tirage controversé de la Ligue des champions d’hier en un seul endroit.

Le Bayern Munich a d’abord attiré l’Atletico Madrid. Ensuite, il s’est avéré que l’UEFA avait fait une erreur avec les pots du tirage au sort, faisant que Manchester United a été exclu du pot de l’Atletico alors qu’il aurait dû y être. Les médias ont immédiatement sauté dessus, puis les clubs ont fait des déclarations officielles de protestation, puis l’enfer s’est déchaîné.

Finalement, l’UEFA a dû prendre la mesure sans précédent de refaire tout le tirage au sort. Le Bayern a attiré le RB Salzbourg, tandis que certaines équipes comme le Real Madrid ont été très malchanceuses. Eh bien, c’est comme ça que le cookie s’effrite.

