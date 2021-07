Chaos parisien : des milliers de Parisiens affrontent des flics à propos de coups obligatoires le jour de la Bastille | Monde | Nouvelles

Les Gilets Jaunes faisaient partie d’un certain nombre de groupes qui se sont affrontés avec la police anti-émeute à Paris alors que des gaz lacrymogènes et d’autres projectiles étaient lancés lors des manifestations. Des vidéos montrent des détritus dans les rues avec des manifestants allumant des incendies, car beaucoup sont censés manifester contre la décision du président français Emmanuel Macron de rendre obligatoires les vaccins et les passeports dans toute la France. Des manifestations ont également lieu dans d’autres villes françaises comme la Corse et Perpignan lors des manifestations annuelles attendues chaque jour de la Bastille.

Des tambours ont été entendus jouer dans la rue alors que les gens scandaient contre le gouvernement et les plans de M. Macron pour les vaccins obligatoires.

Des gaz lacrymogènes ont été tirés sur la foule alors que les manifestants repoussaient les cartouches vers la police anti-émeute.

Les manifestants scandaient également “liberté” alors que de larges bandes de personnes chargeaient vers des lignes d’officiers en armure.

Le président Macron a annoncé lundi que la variante Delta balayait la France et que de nouvelles mesures devaient être mises en place pour lutter contre la propagation.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse : “Si nous n’agissons pas aujourd’hui, le nombre de cas continuera d’augmenter”.

Parmi les nouvelles mesures, notamment les vaccins obligatoires pour les agents de santé et les passeports pour les entreprises hôtelières, les tests PCR ne seraient plus gratuits sauf sur ordonnance.

On espère que cela encouragera les gens à se manifester pour se faire vacciner.

Des couvre-feux seront également instaurés dans certaines régions de France,

Plus tôt cette année, la France a basculé entre des mesures de verrouillage où M. Macron a désespérément essayé d’éviter un verrouillage complet à mesure que les cas augmentaient.

Avant avril, les magasins non essentiels étaient autorisés à ouvrir et des fermetures localisées ont été mises en place, mais une augmentation de 50% des cas sur deux semaines a forcé le gouvernement à intervenir et à instaurer des couvre-feux.

La fête nationale, célébrée le 14 juillet de chaque année, commémore la prise de la Bastille pendant la Révolution française.

Le gouvernement et les dirigeants français organisent généralement des défilés et des célébrations pour marquer l’occasion, mais la date est également utilisée par les militants politiques pour manifester dans la rue.

En 2020, des manifestants sont descendus dans la rue pour souligner le sort des personnels de santé français et les problèmes que la France a subis à cause de la pandémie.

