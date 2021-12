Chaos total après la semaine 14, défaite des Cardinals

Ceci est la version en ligne de notre newsletter quotidienne, La victoire du matin. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin.

Voici ce que je sais avec quatre semaines restantes dans la saison 2021 de la NFL – cette dernière poussée vers les séries éliminatoires va être absolument folle et j’ai hâte de voir comment cela se déroulera.

Ça va être différent de tout ce que nous avons vu depuis un moment.

La lutte pour la place de numéro 1 et un laissez-passer dans chaque conférence ne peut être décidée que la dernière semaine.

Les équipes qui en sont à peine sorties ce matin sont encore très présentes.

Trois équipes – les Cardinals, les Bucs et les Packers – ont entamé la semaine 14 avec une chance de décrocher une place en séries éliminatoires. Aucun d’eux ne l’a fait.

Aucune équipe de l’AFC n’est entrée dans la semaine 14 avec une chance de décrocher une place en séries éliminatoires.

La défaite des Cardinals face aux Rams hier soir signifie que chaque équipe de la NFL a subi trois défaites ou plus après la semaine 14 pour la première fois depuis la saison 2017.

Oh, et aussi pour la première fois depuis 2017, aucune équipe n’a décroché une place en séries éliminatoires avec quatre semaines à jouer dans la saison.

Le total. Le chaos.

L’image des séries éliminatoires de l’AFC est particulièrement banane. Les Patriots sont la tête de série n ° 1 en ce moment à 9-4, mais la 10e équipe dans la course n’a que deux matchs de retard à 7-6. Les Patriots affronteront les Colts cette semaine et les Bills la semaine prochaine dans deux grands matchs qui pourraient changer radicalement l’image des séries éliminatoires de l’AFC.

Les Chiefs (9-4) ont remporté six matchs consécutifs et se rendent à Los Angeles jeudi pour affronter les Chargers (8-5) dans une confrontation décisive.

Les Ravens étaient la meilleure équipe de l’AFC il y a quelques semaines à peine, mais espèrent maintenant que Lamar Jackson ne manquera pas de temps après avoir quitté la défaite de dimanche à Cleveland avec une entorse à la cheville.

Les Bills ressemblaient autrefois à la meilleure équipe de la conférence, mais ils ont maintenant une fiche de 7-6 après avoir perdu deux matchs consécutifs.

La NFC compte trois équipes – les Packers, les Bucs et les Cardinals – qui ont une fiche de 10-3 et se battent pour la tête de série, qui appartient actuellement à Green Bay.

Les Cowboys (9-4) et les Rams (9-4) sont toujours là aussi.

L’équipe de football de Washington détient actuellement la dernière place de la NFC avec un record de 6-7, mais il y a quatre autres équipes en dessous d’eux avec le même record de 6-7.

Certains pourraient dire que c’est la parité et que ce n’est pas bon pour le jeu et je suis généralement d’accord. Je déteste la parité et pense qu’elle pue généralement.

Mais cette année, nous avons des méchants en jeu, comme les Patriots et les Cowboys, et c’est toujours bon pour le jeu.

De plus, il y a juste un tas de très bonnes équipes qui se battront pour des places en séries éliminatoires et, finalement, un voyage à Los Angeles pour le Super Bowl 56.

Cela va être une course amusante et intense pour y arriver, cependant.

Dans les mots immortels de Tom Brady : Let’s gooooooooooooooooo !

Coups rapides : Moment spécial pour l’entraîneur et le fils des Cardinals… La sécurité des Titans se moque des Jaguars… 10 pires chansons de Noël… et plus encore.

– L’entraîneur des Cardinals WR, Shawn Jefferson, a eu une excellente réaction en voyant son fils, Van Jefferson, faire un TD stellaire pour les Rams hier soir.

– La sécurité des Titans Kevin Byard n’a pu que rire des deux Jaguars WR qui se sont affrontés lors du match de dimanche.

– Mary Clarke fait un excellent travail en classant les 10 pires chansons de Noël de tous les temps.

– Voici l’ordre de repêchage de la NFL 2022 après la semaine 14.