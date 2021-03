Chaos Walking: 7 grandes différences entre le livre et le film

La fin du chaos à pied

Accompagnant le troisième acte précipité de Marcher dans le chaos en tant que film, il y a quelques changements notables au film qui ne se trouvent pas dans le livre. Un point majeur de l’intrigue des deux est que Viola doit contacter son navire et dans le film, elle le fait avec succès à la fin de Marcher dans le chaos. Mais, dans les romans, cela n’arrive pas avant le deuxième livre. Ensuite, il se passe beaucoup de choses sur le navire abandonné qu’ils utilisent pour communiquer dans le film, comme Viola le tuant pour qu’elle puisse contacter ledit navire, mais dans le livre, elle le fait pour que Todd n’ait plus de sang sur les mains. De plus, dans le film, le méchant du maire de Mads Mikkelsen semble être mort dans un affrontement final entre lui et Todd, peut-être avec la possibilité de survivre à sa chute? Mais dans les livres, le maire prend le contrôle de tout le Nouveau Monde, menant à une intrigue plus grande pour lui dans le reste de la trilogie.