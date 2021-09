‘Chapeau à Larry’: Del Shannon marque un autre hit en fuite

L’histoire nous a captivés dès les premières paroles. “Une fois que j’ai eu une jolie fille, son nom n’a pas d’importance”, a chanté le grand Del Shannon sur son deuxième succès. “Elle est partie avec un autre gars, maintenant il ne la regarde même plus.”

La chanson, bien sûr, était “Hats Off To Larry”, la brillante suite de Del’s énorme premier succès “Runaway”, qui avait atteint le numéro 1 aux États-Unis et au Royaume-Uni. À la mi-septembre 1961, les acheteurs de disques britanniques ont prouvé que ce n’était pas un hasard, alors que “Hats Off” faisait ses débuts dans les charts britanniques.

L’évocateur et révolutionnaire “Runaway”, qui comportait un prototype de synthétiseur, le Musitron, avait dominé le palmarès américain pendant quatre semaines en avril et mai 1961. Il avait trois semaines au sommet britannique en juin et juillet. En effet, le single figurait toujours dans la liste des 50 meilleurs au Royaume-Uni au cours de sa 21e semaine, lors de ce compte à rebours de la mi-septembre au cours duquel “Hats Off To Larry” a fait ses débuts confiants au n ° 20.

Del partage avec Elvis

John Leyton se tenait au n ° 1 avec le conte tout aussi mélodramatique et romantique “Johnny Remember Me”, comme Elvis Presley et Bobby Vee s’est battu dans le top dix avec des stars locales telles que Shirley Bassey, Helen Shapiro, Eden Kane et Billy Fury. Les Shadows montaient également en flèche avec leur dernier 45 tours, “Kon-Tiki”.

Le son excitant de Shannon s’est à nouveau avéré irrésistible pour le public britannique. “Larry” a grimpé au n ° 13 et bien qu’il y ait calé pendant une semaine, il a ensuite passé quatre semaines dans le Top 10, culminant au n ° 6. Et les succès continuaient à venir : à peine le single de London Records avait-il terminé ses 12 semaines que Del revint pour en faire trois succès consécutifs dans le Top 10 britannique en 1961 avec « Alors bébé. »

