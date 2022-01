Chapeau à l’inventeur de l’orgue Hammond Laurens Hammond

Il a inventé un système de transmission automatique pour les voitures, un type de lunettes 3-D. un moteur d’horloge synchrone et des dispositifs infrarouges. Mais les passionnés de rock et de pop l’aiment pour l’invention à laquelle il a donné son nom. Nous rendons hommage à Laurens Hammond, le créateur de l’orgue Hammond.

Notre liste de lecture Hats Off To The Hammond présente certains des grands morceaux de l’histoire de la musique. Cela va de Jimmy Smith au Groupe Spencer Davis et de Violet foncé à le groupe des Allman Brothers, pour mettre la fantastique invention de Laurens à l’honneur.

Ce pionnier, né le 11 janvier 1895 à Evanston, Illinois, avait déjà de nombreuses inventions à son actif lorsqu’il a perfectionné l’instrument de musique qui allait orner tant de grands disques. Il avait obtenu son diplôme en génie mécanique de l’Université Cornell pendant la Première Guerre mondiale. Il a ensuite travaillé en privé sur un certain nombre d’avancées technologiques brillantes, notamment une horloge silencieuse qui enfermait le moteur à ressort dans un boîtier insonorisé.

Le système de transmission automatique de Hammond a été refusé par Renault. Mais il a continué à développer le moteur synchrone qui serait la base de ses découvertes d’horloge et d’orgue. Au début de la trentaine, il avait formé sa propre Hammond Clock Company, qui devint plus tard la Hammond Instrument Company, puis, en 1953, la Hammond Organ Company.

Même dans les années 1930, Hammond était fasciné par les sons provenant des platines du phonographe de son laboratoire. Il a commencé à explorer l’idée de produire des sons musicaux par synthèse électrique. En 1934, avec John M. Hanert, il avait conçu la conception de ce qui est devenu l’orgue Hammond. C’était une machine avec 91 petits générateurs à roues phoniques, entraînés par son moteur synchrone.

Les tirettes harmoniques au-dessus du clavier ont créé la possibilité de mélanger des millions de sons différents. L’orgue a été fabriqué pour la première fois en 1935. Depuis lors, des millions de claviéristes, en particulier de son célèbre B-3, sont endettés par M. Hammond. Il est décédé à l’âge de 78 ans le 3 juillet 1973, mais quel héritage il a laissé.