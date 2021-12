Chapeau bas : un hommage au maître de la pop américain Del Shannon

L’un des hitmakers américains les plus appréciés du début des années 1960 est né le 30 décembre 1934. Ses parents, Bert et Leone Westover, l’ont nommé Charles et l’ont élevé à Coopersville, Michigan, près de sa ville natale de Grand Rapids. Nous l’avons connu sous le nom de Del Shannon.

Charles a grandi en tant que grand fan des héros de la musique country tels que Hank Williams et Hank Snow, mais aussi admiré les prouesses vocales des Ink Spots. Son propre style de chant distinctif, et en particulier son utilisation gagnante du falsetto, lui seront bien utiles lorsqu’il fera sa percée dans les charts, mais pas avant d’être devenu un étudiant dévoué de la guitare.

En effet, c’est en tant que guitariste et soldat que Charles a travaillé sur l’émission de radio Get Up And Go de l’armée américaine en Allemagne, où il a effectué une période de service de trois ans. De retour aux États-Unis, il joue dans des groupes avec divers frontmen avant de décrocher un contrat en 1960 avec Talent Artists, qui sous-traite Del, comme il l’est maintenant, au label Big Top de Johnny Bienstock.

Au début de 1961, cela s’est avéré être une affaire intelligente, et Del était sur le point de devenir une star internationale avec le sensationnel « Runaway ». Le suivi, « Hats Off To Larry », a été un autre succès inventif, alors que Shannon a rapidement affiné sa réputation en tant que chanteur et auteur-compositeur. Des tournées au Royaume-Uni et une apparition dans le film musical britannique It’s Trad, Dad, ont contribué à cimenter son public transatlantique, qui est devenu plus fidèle que celui à la maison.

Cette connexion anglo-américaine s’est encore renforcée lorsque Del a effectué une tournée au Royaume-Uni avec la montée rapide Beatles en 1963, puis est devenu le premier artiste à atteindre le Hot 100 avec un Lennon–McCartney chanson, « De moi à toi ». Au fur et à mesure que les années 60 avançaient, les choses se compliquaient pour Shannon, comme pour nombre de ses compatriotes, et ses dernier single à succès était « Keep Searchin » au début de 1965.

De nombreuses autres grandes sorties ont suivi, et Del a soutenu son profil international avec de fréquentes tournées. Un « Runaway ’67 » mis à jour, par exemple, est devenu un hit du Top 20 en Australie, produit par Andrew Loog Oldham. On ne se souvient pas toujours que Shannon est également devenue une productrice et arrangeuse distinguée. En l’espace de quelques mois en 1969 et 1970, son arrangement du remake du groupe de Los Angeles Smith de « Baby It’s You » des Shirelles, puis sa production de la reprise de Brian Hyland de « Gypsy Woman » des Impressions sont tous deux devenus le Top 3 coups américains.

Une liaison avec Jeff Lynne pour deux singles sur Island en 1973 était malheureusement méconnue, mais lorsqu’un autre grand admirateur, Tom Petit, a demandé Shannon, les résultats ont été plus concluants. Descendez et obtenez-moi, produit par Petty et sorti en 1981, a produit un hit du Top 40 avec un remake de « Sea Of Love » de Phil Phillips.

Il y a eu plus tard des accords et des collaborations, et la perspective que Shannon remplace le défunt Roy Orbison dans le Voyager à Wilbury, avec Lynne, Petty et leurs complices George Harrison et Bob Dylan. Malheureusement, les démons intérieurs de Del ont pris le dessus et il s’est suicidé en 1990. Mais plongez dans son meilleur travail et vous êtes immédiatement touché par l’invention et la passion de cet original pop américain.

