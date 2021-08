Chapelwaite: Pourquoi la série Stephen King a changé son titre de Jerusalem’s Lot

Publiée pour la première fois dans la collection Night Shift de 1978, l’histoire “Jerusalem’s Lot” a été écrite par Stephen King comme préquelle de son deuxième livre à succès, Salem’s Lot de 1975. Mais alors qu’ils se déroulent tous les deux dans la même région éponyme du Maine, les événements du court métrage se déroulent plus d’un siècle avant ceux du roman de vampire de King, et il n’y a pas beaucoup de chevauchement dans le matériel (il se rapproche plus de HP Lovecraft que à Bram Stoker). Pourtant, les titres étaient manifestement suffisamment proches pour provoquer un conflit entre la série Epix en développement et l’adaptation Salem’s Lot qui est actuellement en développement chez Warner Bros. En conséquence, le projet sur petit écran a dû changer son nom en Chapelwaite (bien que les événements le spectacle a toujours lieu dans le Lot de Jérusalem).