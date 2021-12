Chapitre d’or de la guerre de 1971 dans l’histoire militaire de l’Inde : le ministre de la Défense Rajnath Singh

L’année 2021 marque le 50e anniversaire de la libération du Bangladesh. L’Inde organise un certain nombre d’événements pour marquer le 50e anniversaire de la guerre.

La guerre indo-pakistanaise de 1971 est le chapitre d’or de l’histoire militaire de l’Inde, a déclaré jeudi le ministre de la Défense Rajnath Singh à l’occasion du 50e anniversaire de la victoire du pays sur le Pakistan qui a conduit à la naissance du Bangladesh. Singh a également rendu de riches hommages au personnel des forces armées qui ont combattu pendant la guerre.

« A l’occasion de » Swarnim Vijay Diwas « , nous nous souvenons du courage et du sacrifice de nos forces armées pendant la guerre de 1971 », a tweeté Singh. « La guerre de 1971 est le chapitre d’or de l’histoire militaire de l’Inde. Nous sommes fiers de nos forces armées et de leurs réalisations », a-t-il déclaré.

Environ 93 000 soldats pakistanais s’étaient rendus devant les forces conjointes de l’armée indienne et des « Mukti Bahini » le 16 décembre 1971, ce qui a ouvert la voie à la naissance du Bangladesh. Le ministre de la Défense a également partagé sur Twitter un certain nombre de photos relatives à la guerre ainsi qu’une image de « l’instrument de reddition pakistanais ».

