Chappelle intronise Jay-Z dans le rock & roll HOF, Yuks It Up avec Sarandos

Dave Chappelle est toujours effronté à propos de sa controverse spéciale Netflix – prenant son acte au Rock & Roll HOF ce week-end et se faisant face avec nul autre que Ted Sarandos.

Le comédien a aidé à introniser Jay Z dans le Hall samedi à Cleveland, où il était l’un des rares à avoir lancé l’introduction – aux côtés de gens comme Barack Obama, qui a également prononcé une allocution – et DC a ouvert avec une ligne qui touchait directement à « The Closer ».

L’induction de JAY-Z s’est poursuivie avec Dave Chappelle pic.twitter.com/07fVgKoBR8 – Dr Bryan McGeary (@BMcgeary) 31 octobre 2021 @BMcgeary

Il a commencé par sortir un morceau de papier et à le lire en disant… « Je voudrais m’excuser », s’est coupé puis a dit: « Non, je suis juste en train de baiser avec toi. » Tout le monde a rigolé.

Dave n’en a pas beaucoup parlé au-delà de cela – mais il a chanté les louanges de HOV … en parlant de l’ascension impressionnante qu’il a faite dans la vie, passant de trafiquant de drogue à rappeur à véritable magnat. Bien sûr, il y avait des blagues en cours de route – et Dave a été très bien reçu.

Ce n’est pas tout, cependant – il semble que le PDG de Netflix était également présent pour les festivités, et il est en fait tombé sur Dave dans les coulisses … où ils se sont serré la main et ont partagé quelques mots. Certains rapports disent que Dave et Ted ont même été vus en train de rire ensemble à un moment donné.

Ils ont également posé pour une photo ensemble – et M. Dave Grohl lui-même s’est joint à l’amusement… C’est assez évident … Dave est loin d’être « annulé » car il incrédule fait allusion au week-end dernier sur ses commentaires sur la communauté LGBT.

De toute évidence, il a encore beaucoup, beaucoup d’amis à Hollywood – et il est considéré en assez haute estime pour être réservé pour quelque chose comme ça … où un ex-Prez (un démocrate, pas moins) était parmi eux aussi, bien que via vidéo — BO a transmis un message vidéo.

Si vous pouvez montrer votre visage à Barry et à ses amis, tout ira probablement bien.