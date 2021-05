“Chapulín” Rosales et Salcedo, pour les triomphes à Neza

Caractéristique intéressante de Chiquita González Boxing

Rosales vs. rouge

MEXIQUE – Une performance de nombreux coups est attendue samedi soir à Neza, où le boxeur Luis “Chapulín” Rosales espère fournir une autre grande performance lorsqu’il affrontera José Ángel Rojas, dans la division des poids coq, dans ce qui sera l’un des combats stellaires présentés par Chiquita González Boxe et Phillips.

Lors de sa dernière confrontation, Rosales (9-4-1, 3 KOs) a réalisé l’un de ses meilleurs combats de sa carrière où il a obtenu un match nul passionnant, qui est considéré jusqu’à présent, comme le meilleur combat de l’année.

Le surnommé “Chapulín” sait bien qu’il est important de remporter la victoire pour disputer plus tard une ceinture, mais il aura un combattant à Rojas qui le combattra sans aucun doute, il n’aura donc pas à se faire confiance car les surprises abondent en boxe.

Un autre combat qui est également attendu de nombreux coups, est celui de l’invaincu Ernesto Salcedo (12-0-0, 9 KO) qui aura pour adversaire Manuel « Acapulco » Martínez, sur l’échelle de dix rounds en superbantam.

Haro contre Suarez

Le boxeur Alberto “Alacrán” Ruiz tirera au sort le physique avec Eduardo Martínez, en poids léger à huit chapitres; Jesús Haro affrontera Diego Suárez, poids d’au moins six rounds. Et en procès avec quatre épisodes : Isaías Ortiz-José Luis Méndez, en mini fly ; et André Rayón contre Miguel Maldonado au minimum.

Les actions des combats peuvent être suivies en direct sur TVC Deportes à partir de 21h00, canal 575 de Total Play et 315 de Megacable. Ils peuvent également être suivis par le signal Facebook Chiquita González Boxing. L’événement se déroulera à huis clos et il n’y aura pas d’accès au public.