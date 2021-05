“Chapulín” Rosales triomphe contre un Lucrecio compliqué, à Neza

“Chapulín” cherche un triomphe exceptionnel à Neza

Avec une grande préparation physique pour remporter la victoire de manière convaincante, c’est ainsi que le boxeur Luis Ángel Rosales (9-4-1 3 KOs), surnommé le «Chapulín», viendra combattre samedi 29 de ce mois. le Marbet Hall, à Neza, José Ángel Rojas à dix tours dans la division des poids coq.

Ils ont été deux mois d’entraînement ardu sous l’œil vigilant de l’ancien champion continental Ramón Euroza, ainsi que de l’entraîneur physique Jacques de la Morena, dans lequel le boxeur de Huixquilucan, État du Mexique, s’est entraîné pour son duel, indiquant qu’il cherchera à triomphe par la voie à élimination directe.

«Heureux et impatient de monter sur le ring. Dans ma carrière, j’ai eu de solides rivaux, personne n’est facile, cela ne fait pas exception. Rojas a un style difficile et compliqué, mais nous nous entraînons selon son style et nous nous attendons à de bons résultats le jour du combat », a expliqué Rosales.

Le boxeur de 23 ans connaît le rival qu’il affrontera.

“Nous avons déjà une idée de la manière dont nous allons travailler le combat”, a déclaré le boxeur représenté par Divided Decision.

Lors de sa dernière confrontation, “Chapulín” a obtenu une égalité dans ce qui était un combat volcanique, plein d’émotions, il espère donc offrir le même spectacle au public qui le verra sur TVC Deportes à 21h00.

«Dans le dernier combat, la question de l’œil était compliquée, qui était presque fermée, mais il n’y avait rien d’autre qui m’a affecté. Dans ce combat on ne sait pas comment le combat va nous être présenté, je sais seulement que j’ai fait une belle préparation et que j’ai obtenu de bons points ».

Luis Ángel sait qu’une victoire sera très importante, car parmi ses objectifs est de jouer un titre national et de rencontrer d’importants rivaux de boxe, «il faut donc se battre contre les meilleurs pour être les meilleurs. Je dédie le combat à ma famille, au gymnase et aux promoteurs pour mener à bien cette fonction », a-t-il conclu.

Avec leur entraîneur Ramón Euroza, il y a une grande harmonie, ils s’attendent donc à une belle victoire.

Luis Rosales a eu une préparation minutieuse.

Le “Chapulín” ne perd pas de vue l’objectif, qui est d’être champion du monde et d’avoir la ceinture nationale autour de sa taille.

Le boxeur représentatif de Divided Decision prépare toujours à 100%.