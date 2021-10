Chaque angle de l’impressionnant bat flip de Carlos Correa

D’accord, regardez vous tous. Les Astros de Houston sont toujours incroyablement haïssables après leur scandale de tricherie il y a quelques années. Cette puanteur n’est pas complètement effacée.

Mais, euh, Carlos Correa, mec. Ce mec est assez génial – nous devons être honnêtes à ce sujet. Et il a vécu le moment le plus incroyable contre les Red Sox lors du premier match de l’ALCS vendredi.

Correa se présente à la batte avec le match à égalité 3-3 en fin de 7e avec deux retraits. Le compte est à égalité 2-2.

Hansel Robles lance le terrain à Correa, puis il fait exploser la chose hors du parc. Et il savait exactement ce qu’il faisait quand il l’a fait. C’était incroyable.

Après avoir frappé la balle, il a lancé la batte et vérifié son poignet. Je ne l’ai même pas regardé. C’était tellement cool, mec.

IL LE SAIT IMMÉDIATEMENT 🤯 Carlos Correa prend un DEEP pour mettre les Astros en tête du 7e ! (via @MLB) pic.twitter.com/rJAajXy4s2 – SportsCenter (@SportsCenter) 16 octobre 2021

Ce coup de circuit a essentiellement remporté le match pour les Stros. Ils n’ont jamais regardé en arrière. Mais je suis ici pour vous dire que même s’ils perdaient, ce sera peut-être le meilleur homer de l’année. Ce battement de chauve-souris, mec. Le culot de ce type.

C’est exactement ce qu’il fait.

Carlos Correa a maintenant 4 RH en carrière dans la 7e manche ou plus tard des matchs éliminatoires, dépassant Troy Glaus et Bernie Williams pour le plus grand nombre de l’histoire des séries éliminatoires de la MLB. pic.twitter.com/s3Nw0k674n – Statistiques et informations ESPN (@ESPNStatsInfo) 16 octobre 2021

C’était tellement bon, nous devons y jeter un coup d’œil plusieurs fois. Le voici sous tous les angles.

Cet angle vous permet de voir Correa alors qu’il vérifie son poignet. Bruh connaissait les vibrations ici.

Cet angle est génial.

Carlos Correa avec un chronométreur.pic.twitter.com/b2JDqB08wB – Gary Parrish (@GaryParrishCBS) 16 octobre 2021

Je sais que ce tweet est censé être une blague, mais c’est le look le plus cool. Apprécie ça.

Carlos Correa pointe-t-il du doigt son buzzer ? Une panne pic.twitter.com/mmHY3sdt8b – FᴏʀᴇᴠᴇʀSᴛʀᴏs☄️ (@ForeverStros) 16 octobre 2021

C’est le look de la plus haute qualité du homer que vous verrez. C’est au ralenti, en 8k et il est accompagné d’un appel absolument fantastique.

Je pourrais regarder ça en boucle 500 fois de plus. Désolé les fans des Sox.

Regarder cela en boucle toute la nuit.#ForTheH pic.twitter.com/smrP5S5kSr – Astros de Houston (@astros) 16 octobre 2021

C’est tellement bon, mec. Plus de ça, s’il vous plaît.

