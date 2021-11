Chaque anime passionnant annoncé par Netflix Japan Today

Image : Netflix

Aujourd’hui, Netflix poursuit son gros investissement dans l’industrie de l’anime en annonçant une tonne d’émissions, dont des suites très médiatisées. En plus des productions animées, ils ont également annoncé des adaptations en direct de plusieurs anime, séries originales en direct et plusieurs films. C’est, malgré ma réticence à le remettre à Netflix, une assez bonne programmation.

Leur offre d’anime la plus notable est la sortie le 1er décembre de JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean, la sixième partie de la série en cours sur des personnes inconfortablement belles qui apprennent de nouvelles façons de se battre les unes les autres. D’abord? C’est la respiration magique qui les rend vraiment doués pour les coups de poing. Seconde? Invoquer les manifestations psychiques de votre âme pour vaincre les manifestations psychiques des autres personnes. Troisième? Filage. La rotation n’est pas encore apparue dans l’anime, mais un jour… Jusque-là, cependant, cinq saisons de combats d’anime sont déjà sorties, avec 12 nouveaux épisodes sur Netflix le 1er décembre.

Parmi les autres sorties notables, citons une série de films en deux parties Seven Deadly Sins (2022), qui se déroule après la fin du récit principal de l’anime shonen battle, une préquelle dérivée de l’anime de jeu obscène Kakegurui intitulé Kakegurui Twin (août 2022), un quatrième saison de la comédie de bureau tranche de vie Aggretsuko (16 décembre 2021), saison deux de l’anime de combat CGI Ultraman (2022), une série suite à Tiger and Bunny (2022) et deux films de Detective Conan, qui manquent actuellement d’un date de sortie.

En plus de leurs suites, Netflix propose également une liste de programmation originale. Le premier est Vampire in the Garden (2022), qui est un fier membre du genre «deux filles qui se lient sur la musique» à propos d’un humain et d’un vampire qui deviennent amis. Le deuxième est The Orbital Children (28 janvier 2022), une production originale d’anime par plusieurs légendes de l’industrie. Enfin, Rilakumma’s Theme Park Adventure (2022), une série en stop motion sur un ours paresseux dans un parc à thème.

Netflix Japon avait également une poignée d’offres d’action en direct, y compris l’art conceptuel pour le prochain film d’action en direct de Gundam, dont je serai profondément sceptique jusqu’à ce que je le voie en mouvement (je suis, malheureusement, un fervent stan de Gundam). La plateforme de streaming sortira deux offres non scénarisées (télé-réalité) en 2022, Last On Standing et Love is Blind: Japan, deux films, Love Like The Falling Petals (2022) et Once Upon A Crime (TBA), le documentaire Toma Ikuta ( 2022) et deux séries d’action en direct de 2022, la deuxième saison d’Alice à Borderland et First Love.

Malgré mon ambivalence écrasante (avec une légère pincée de terreur) pour une adaptation en direct de Gundam, le reste des offres d’action en direct de Netflix semble bien! La plateforme de streaming affirme qu’elle continuera à investir dans les longs métrages dans les années à venir, probablement enhardie par le succès des récentes séries et films internationaux.