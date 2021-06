Chaque appareil Android TV qui prend officiellement en charge Stadia 2021

Google a récemment annoncé que son service de streaming de jeux vidéo Stadia serait disponible pour davantage d’appareils Android TV. Auparavant, les personnes qui souhaitaient diffuser des jeux du cloud vers leur téléviseur avaient besoin du Chromecast Ultra vieillissant. Alors que le Chromecast Ultra fonctionnait bien et était fourni avec le contrôleur Stadia, c’était la seule option pour jouer à des jeux Stadia sur la télévision. Voici une liste de tous les modèles Android TV qui prendront officiellement en charge Stadia.

Le propre de Google : Chromecast avec Google TV



Choix du personnel

Le Chromecast avec Google TV remplace le Chromecast Ultra et fait tout de son prédécesseur et plus encore. Il peut diffuser du contenu à partir d’un appareil Android ou iOS, permettre aux utilisateurs de parcourir le contenu entre plusieurs applications sans changer et contrôler les appareils domestiques intelligents. Il est également livré avec une télécommande vocale dédiée équipée de Google Assistant.

50 $ chez Google 50 $ chez Best Buy

Nouveau téléviseur : Téléviseurs intelligents Android Hisense (U7G, U8G, U9G)



Ceux qui cherchent à mettre à niveau leur écran peuvent opter pour la suite 2021 de téléviseurs Hisense 4K ULED. Chaque modèle dispose d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’un port HDMI 2.1 si vous disposez également de l’une des dernières consoles à brancher. La gamme de téléviseurs comprend même un Mode de jeu Pro option qui ajuste automatiquement les paramètres pour minimiser le décalage d’entrée et le déchirement de l’écran.

950 $ chez Amazon (U7G 65 pouces) 900 $ chez Amazon (U8G 55 pouces)

Bâtonnet de boeuf : Nvidia Shield TV



Nvidia a son propre stick de streaming qui est plus costaud que la concurrence avec un processeur Tegra X1+, un assistant Google intégré et est compatible avec Alexa. Le Shield TV prend également en charge GeForce Now, le propre service de streaming cloud de Nvidia. GeForce Now vous permet de diffuser des jeux que vous possédez déjà sur PC depuis le cloud plutôt que directement depuis l’ordinateur.

145 $ chez Amazon 150 $ chez Best Buy

Boite à boeuf : Nvidia Shield TV Pro



Le Nvidia Shield TV Pro est un décodeur qui fait la même chose que le Shield TV ordinaire. Il a juste beaucoup plus de puissance dans le boîtier contenant le double du stockage interne à 16 Go, un gigaoctet supplémentaire de RAM avec trois et deux ports USB 3.0. Il inclut également la prise en charge de Plex Media Server si vous avez une grande bibliothèque numérique que vous souhaitez diffuser dans plus d’endroits.

200 $ chez Amazon 200 $ chez Best Buy

Bâton bon marché : Onn. Clé de diffusion FHD



Walmart est récemment entré dans la guerre des appareils de streaming avec son propre matériel Android TV. Le onn. FHD Streaming Stick n’a pas beaucoup de fioritures, mais c’est l’une des options les moins chères pour jouer à des jeux Stadia à la télévision. Il intègre Chromecast et est livré avec une télécommande avec un bouton Google Assistant dédié pour contrôler à l’aide de la voix.

25 $ chez Walmart

Coffret pas cher : Onn. Périphérique de diffusion UHD



Walmart a également sorti un petit décodeur sous le onn. marque qui coûte un peu plus cher que le FHD Streaming Stick mais est plus nécessaire pour les nouveaux téléviseurs. La différence est que le périphérique de streaming UHD peut sortir en résolution 4K. Les abonnés Stadia Pro pourront obtenir la résolution la plus élevée possible en 4K en choisissant l’appareil plutôt que le stick.

30 $ chez Walmart

OLED : téléviseur Android 4K UHD OLED Philips



Philips propose également une suite de téléviseurs OLED, mais seuls deux modèles spécifiques prendront officiellement en charge Stadia : 805 et 935. Les téléviseurs OLED sont équipés d’Ambilight, qui sont des lumières LED autour du bord du téléviseur et qui brillent en fonction de ce qui est présenté à l’écran. Cependant, les deux modèles sont plus accessibles à l’achat en Europe.

1 150 £ sur Amazon (805 55 pouces)

Ce n’est pas tout

Il existe quelques autres appareils officiellement pris en charge. Les téléviseurs Android Philips 8215 et 8505 prendront en charge Stadia, mais sont vendus chez les détaillants régionaux en Europe et en Asie. Les Xiaomi Mi Box 3 et Mi Box 4 prennent également en charge Stadia mais sont principalement vendues en Chine. Il existe un modèle renommé pour le marché international sous le nom de Mi Box S, mais il peut officiellement prendre en charge le service.

Cela laisse le Chromecast avec Google TV, Onn. FHD Streaming Stick, et le Onn. Appareil de streaming UHD parmi les meilleures options pour commencer facilement à jouer à des jeux Stadia sur la télévision. Les trois sont les moins chers de la liste et ne nécessitent aucun assemblage, comme le placer sur un grand meuble TV ou un montage mural. Les autres options peuvent avoir plus de puissance que nécessaire pour un prix beaucoup plus élevé.

Bien qu’il s’agisse de la liste des appareils Android TV qui prendront officiellement en charge Stadia, le service de streaming de jeux fonctionnera sur la plupart des appareils Android TV OS. Google a déclaré que ceux qui ont des modèles différents peuvent opter pour une fonctionnalité de “support expérimental”, bien qu’il avertisse les utilisateurs qu’il est encore en développement et qu’il peut ne pas fonctionner parfaitement. Si ce n’est pas le cas, la société a également déclaré que le tester et la soumission de commentaires seraient plus faciles pour ajouter d’autres appareils officiellement pris en charge à l’avenir.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

recherche le sur Google

Ce sont les meilleurs jeux Stadia disponibles pour jouer dès maintenant en 2021

Grâce à la flexibilité de Stadia, vous pouvez facilement jouer à tous vos jeux préférés sur votre téléviseur, votre téléphone, votre ordinateur, votre ordinateur portable ou votre tablette. Un abonnement Stadia Pro comprend des jeux gratuits, mais vous pouvez en acheter encore plus, allant des titres AAA aux indies et aux exclusivités de plateforme. Voici nos choix pour le meilleur là-bas que vous ne voudrez pas lâcher.

Prenez un contrôleur

Profitez de vos jeux préférés avec ces manettes et le téléviseur NVIDIA Shield

Le téléviseur NVIDIA Shield vous permet de profiter à nouveau d’expériences de jeu multijoueur sur canapé grâce à la grande prise en charge des contrôleurs Bluetooth tiers ! Il y a beaucoup de contrôleurs parmi lesquels choisir, vous voudrez donc trouver un bon équilibre entre forme et fonction pour résister à ces longues sessions de jeu.

Peu importe vos goûts, votre téléphone a besoin d’un étui

Prenez un super étui pour votre Google Pixel 4a !

Le Pixel 4a est un excellent téléphone pour un prix encore plus élevé, mais ce n’est pas le téléphone le plus flashy du marché. Heureusement, il existe des étuis flashy, à la mode et fiables que vous pouvez saisir pour pimenter les choses.