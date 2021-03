Chaque apparition de Stephen King dans les films et la télévision

Chapitre deux informatique – Commerçant (2019)

Enfin, nous avons la plus récente apparition / camée de Stephen King, et c’est également l’un de ses meilleurs. Derry, Maine est un endroit qui ne manque pas de cinglés, et l’auteur en joue un grand dans IT Chapter Two, où il est présenté comme le propriétaire du prêteur sur gages Second Hand Rose. Lorsque Bill Denbrough de James McAvoy entre après avoir vu son vieux vélo, Silver, dans la fenêtre, le personnage de King ne fait que donner du chagrin au célèbre écrivain – d’abord en augmentant le prix du vélo, puis en rejetant un autographe en se plaignant de ne pas le faire. Je n’aime pas la fin d’un des livres de Denbrough.