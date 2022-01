« Chaque aspect » de la F1 doit être revu après le « goût amer » d’Abu Dhabi

L’expert de Sky Sports F1 Johnny Herbert a fortement critiqué les décisions prises lors des derniers instants du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021.

À moins que vous ne viviez sous un rocher depuis un mois, vous saurez que Max Verstappen a remporté le championnat du monde des pilotes dans des circonstances très controversées qui ont été déclenchées par le directeur de course Michael Masi lors du Grand Prix d’Abu Dhabi.

Masi a permis une situation où les voitures doublées séparant le leader de la course Lewis Hamilton et son rival pour le titre Max Verstappen dans des conditions de voiture de sécurité ont pu se dégager, créant une voie claire pour ce dernier avec des pneus neufs pour traquer Hamilton avec un tour à faire.

Verstappen a dûment fait le travail pour remporter son premier titre de champion du monde et empêcher Hamilton de remporter ce qui semblait être une huitième couronne record.

Herbert fait partie d’une liste sans cesse croissante de personnes au sein du cercle de la Formule 1 qui souhaitent voir la FIA adopter une position appropriée et s’assurer que les décisions ne sont pas prises uniquement à des fins de divertissement.

« Cela n’aurait jamais dû arriver et cela ne devrait plus jamais être le cas », a déclaré Herbert en première ligne et accablant via Motor Sport Magazine.

« Celui-ci laisse un goût amer.

« Lewis n’avait absolument rien fait de mal, Red Bull avait fait les bons choix sur la stratégie. Ensuite, il semblait juste injuste que Lewis l’ait perdu alors qu’il n’avait aucune chance de se battre.

« Alors, qu’est-ce qui aurait dû se passer ? La piste était dégagée, mais il n’y avait pas le temps de laisser passer les voitures non doublées. Ils auraient dû être libérés pour courir avec les cinq voitures non bouclées restantes entre Hamilton et Verstappen. De cette façon, cela aurait pu être une fusillade de deux tours, Max devant passer ces voitures avant d’arriver à Lewis.

« C’est plus racé que de donner un tel avantage à Max.

« Ce que nous avons eu cette année a été très positif pour la F1 car cela a de nouveau fait parler les gens, ce qui n’a pas été le cas depuis longtemps. Nous n’avions pas besoin du dernier tour pour le rendre excitant.

Un autre ancien pilote de F1, Stefan Johansson, s’est fait aussi entendre qu’Herbert, affirmant que le processus décisionnel de Masi manquait de « bon sens » et pense que le sport se dirige vers un « territoire dangereux » en devenant la version sport automobile de la WWE, où le résultat des matchs sont prédéterminés.

La FIA s’est engagée à mener une enquête approfondie sur les événements d’Abou Dhabi.

Verdict PlanetF1