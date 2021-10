Chaque bombe choquante des vraies femmes au foyer de Bravo raconte tout

Une bagarre dans une boîte de nuit à Punta Cana – déclenchée par un groupe de personnes devenues « très agressives » après Teresa Giudice accidentellement pulvérisé du champagne sur la piste de danse, selon caroline manzo—A eu des conséquences dévastatrices pour Teresa, Caroline, Mélissa Gorga, Jaqueline laurita, leurs maris et leurs enfants.

« L’enfer s’est déchaîné » à l’intérieur du club, a déclaré Melissa dans Not All Diamonds and Rosé, surtout après que le groupe a commencé à lancer des insultes. As Greg Bennett, un ami des Manzos, s’est souvenu : « Albie et Chris se disputent avec le gars qui a laissé tomber le mot N, j’ai des gars qui m’appellent des insultes homophobes, puis les Joes ont affaire à un autre mec. C’était comme, ces différents des scènes tout autour. »

Le combat, dont le casting de The Real Housewives of New Jersey n’a jamais parlé publiquement auparavant, s’est terminé d’une manière ou d’une autre, mais le lendemain matin, la police est arrivée pour interroger tout le monde. Mélissa et Joe gorga avait déjà quitté le pays, et bien que Caroline ait déclaré que Bravo lui avait conseillé de faire de même, elle a insisté pour rester lorsque les autorités ont emmené Greg, Albie, Chris et Joe Giudiceles passeports de.

La productrice exécutive Lucilla D’Agostino a passé les cinq jours suivants à contacter des avocats et des fonctionnaires de la République dominicaine pour essayer de les aider. Les efforts de Bravo ont finalement porté leurs fruits et, au final, il n’y a eu aucune accusation formelle.

Selon Caroline, « la famille Manzo ne mettra plus jamais les pieds sur le sol de la République dominicaine ».